İşitme engelli öğrenciler okullarının taşınmasına tepkili

Fatih Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu'nda okuyan lise öğrencilerinin, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kararıyla yeni yapılan Büyükçekmece Özel Eğitim Meslek Lisesi'ne taşınmasının ardından veliler ve öğrenciler tepki gösterdi.

Nilay Vardar’ın Bianet’te yer alan haberine göre, MEB, gerekçe olarak okulun kapasitesini gösterdi. Yeni okula nakilleri yapılan aralarında zihinsel engellilerin de olduğu 220 öğrenciden büyük bölümü Şişli, Sarıyer, 4. Levent, Bayrampaşa gibi ilçelerde oturuyor. Avrupa yakasında lise öğrencileri için başka bir işitme engelli okulu olmadığı için velilere, "Ya Büyükçekmece'deki okul, ya da mahallenizdeki karma okul" seçeneği sunulmuş. Öğrenciler, okula gidip gelirken en az beş saati yolda geçirmek zorunda kalıyor. Okula yakın hastane yok. Öğrenciler şehir merkezinde yeni bir okul bulunana kadar geçici olarak eski okullarında eğitimlerine devam etmek istiyor.

‘Başka seçeneğimiz yoktu’

Velilerden Aysel Güler, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Okulların açılacağı gün okulunuz taşındı diye mesaj geldi. Şok olduk. Büyükçekmece Tepekent, dağ başında bir yer. Etrafında sadece orman ve yazlıkçıların evleri var.

Ya Büyükçekmece'deki okula ya da mahallenizdeki karma okula gönderin deniyor. Ama biz kaynaştırma sistemi istemiyoruz. Kaynaştırma sistemine giden çocukların horlandığını biliyoruz. Zaten devlet de horluyor çocuklarımızı, yoksa dağ başına göndermezdi.

Çocukların bütün günü yollarda geçiyor. Mesela biz Bayrampaşa'da oturuyoruz. Yedide servis geliyor, okulda 9'da oluyor. Akşam 4'te çıkınca da 6'da eve geliyor. Trafik olursa daha da geç kalıyor. Bizden uzakta oturan çocukların durumu daha da vahim. Eve 8'de giden çocuklar var. Şehir merkezinde yeni bir okul yapılana kadar eski okulumuzda boş duran sınıflara geri gitmek istiyoruz.”

‘Kızım nöbet geçirince nereye gidecek?’

"Üstelik okulun yakınında hastane yok. Bazı öğrencilerin başka engelleri de var. Zihinsel engelli, otizmli çocuklar var. Benim kızımın sarası var. Fatih'te okurken nöbet geldiğinde en yakın hastaneye kaldırıp beni arıyorlardı. Şimdi nöbet gelse, nereye kaldıracaklar, ya ben nasıl yetişeceğim. Okulda ne hemşire ne de ambulans var. Güvenlik görevlisini bile bizim zorumuzla koydular.

Üstelik iddia ettikleri gibi okulun koşulları da iyi değil. Sınıflar çok küçük, bahçede çatlaklar, çökmeler var. Çocuklar haftaiçinde devletin ücretsiz eğitim verdiği rehabilitasyon merkezlerine gidiyordu. Burada bireysel eğitim veriliyor. Ama bu merkezler 6'da kapanıyor. Haftasonu da çocuklar dinlenmek istiyor."

MEB ‘koşullar daha iyi’ diyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Okulun bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan toplam 246 öğrenci öğrenim görüyor. Aynı zamanda okulumuza, Vezneciler İşitme Engelli İlkokulu ve Ortaokulu'na öğrenci kayıtlarının azlığı nedeniyle öğrenim gören toplamda 57 öğrenci taşınacak. Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu'na gelmek için sırada bekleyen öğrencilerimizin tamamı alınarak, okulumuzun kapasitesi arttırılarak, kamu yararı gözetildi ve bütün öğrencilerimizin kanunlarımızın kendilerine tanıdığı eğitim ve öğretim haklarından yararlandırma yoluna gidildi."