İşitme cihazlı Barbie ve vitiligo hastası Ken piyasaya sürülüyor

63 yıldır en çok satan oyuncak bebeklerinden olan Barbie, çeşitlilik ve kapsayıcılık yönünde devam eden çalışmalarının bir parçası olarak, haziran ayında yeni bir bebek seti piyasaya sürüyor.

Markanın ilk işitme cihazlı Barbie'sinin ve vitiligo cilt rahatsızlığına sahip bir Ken bebeğinin bulunduğu Fashionista serisi, Walmart, Target ve Amazon'da piyasaya sürüleceğini söyleyen oyuncak firması Mattel, "Bu seri, çocukların kendilerinin yansıttıklarını görmelerine yardımcı olacak" dedi.

Barbie'nin üst düzey yöneticilerinden biri olan Lisa McKnight, basın açıklamasında; "Çocukların, 'kapsayıcılığın önemini anlamalarına ve övmelerine' yardımcı olmak için kendilerine benzemeyen bebeklerle oynamaya teşvik edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Şirket, Barbie bebeğin kulak arkası işitme cihazlarının doğru bir şekilde taklit edilmesine yardımcı olmak için eğitimsel odyoloji alanından Dr. Jen Richardson ile çalıştı. Pembe işitme cihazlı Barbie'nin işitme kaybı yaşayanlara ilham verebileceğini söyleyen Dr. Richardson, "Genç hastalarımın kendilerine benzeyen bir bebek görmesi ve oynaması beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

Barbie'nin vücut tipinde de değişiklikler yapıldı

Barbie bebeklerin daha küçük göğüslü ve kilolu; erkek bebeklerin ise daha ince ve az kaslı olan yeni oyuncaklarla çeşitli vücut tiplerinin daha iyi temsil edilmesi amaçlanıyor.

Bebek yelpazesi son yıllarda giderek daha çeşitli hale gelen Barbie; 2019'da tekerlekli sandalye kullanan bebek ve protez bacaklı bir bebek çıkardı.

Şirketin 2020 yılında çıkardığı vitiligo cilt hastalığına sahip olan Barbie bebek ise o yıl ABD'de Fashionista serisinden en çok satanlardan biri oldu.