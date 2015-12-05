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Sağlık

Engellilerin işitme cihazı mağduriyeti

SGK'nın işitme cihaz ücretini karşılamak için koyduğu şartlar engellileri zorluyor

05 Aralık 2015 13:34

SGK, sosyal güvencesi olan vatandaşlar için işitme cihazının bir bölümünü karşılıyor. Ancak kurumun, işitme cihaz ücretini karşılamak için istediği tıp fakültesi veya araştırma-eğitim hastanesi raporu şartı engellileri zorluyor, çünkü bu hastaneler her ilde bulunmuyor. Ayrıca 18 yaşın altındaki engellilerin cihazı alabilmesi için devlet hastanesinden aldıkları raporlar da geçerli sayılmıyor.

Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre SGK, işitme cihazını karşılamak için her ilde bulunmayan, tıp fakültesi veya araştırma-eğitim hastanesinden rapor istiyor. 18 yaşın üstündekiler ise iki kulakları için birden cihaz alamıyor. İlk cihazdan yarar gördüğünü raporla kanıtlarsa, SGK ikincisini veriyor. Bu ikinci raporun da devlet hastanesinden alınması yeterli sayılmıyor. Ayrıca ilk cihazı 6 ay tecrübe etmesi şart koşuluyor. Bu süre boyunca engelli, tek cihazla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Engelliler söz konusu raporu alabilmek için aileleriyle birlikte yaptıkları masrafları da kendileri karşılamak zorunda kalıyor.

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