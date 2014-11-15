İşini yaptı uykuya daldı



Araştırma ekibinin yöneticilerinden Jean-Pierre Bibring AFP'ye robotun enerjisi bitmeden önce yıldızın yüzeyini delmeyi başardığını, sondaj sonucunda elde edilen toprak örneklerini analiz ederek bilgileri dünyaya aktardığını söyledi.

Bibring “Her şeyi aldık. Her şey planlandığı gibi gidiyor” dedi.

Philae'nin kalan enerjisiyle hareket edebildiğini belirten Bibring böylece güneşten maksimum enerji alabileceği konuma geldiğini söyledi.

Robotun güneş enerjisiyle şarj olduktan sonra tekrar çalışması bekleniyor.

Kısa adıyla Çuri olan 67P/Çuryumov Gerasimenko kuyrukluyıldızından toprak örnekleri alınması Rosetta misyonun en önemli adımı olarak görülüyor. Söz konusu verilerin güneş sisteminin oluşumu ve evrimi konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.