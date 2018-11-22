“İşinde başarılı 300 kişi ile sabah rutinleri hakkında röportaj yaptım, işte öğrendiklerim”

T24 Yaşam

New York Times- Benjamin Spall

Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş

Günün ilk bir saatinde yaptığımız seçimler genel olarak günümüzün geri kalanının nasıl geçeceğini belirler. Sabah rutininiz sayesinde verimli ve zihninizin rahat olduğu bir gün mü geçireceksiniz? Yoksa plansızlığınız yüzünden 8 saat aralıksız iş yapmak zorunda mı kalacaksınız?

New York Times’dan Benjamin Spall, geçtiğimiz 5 yılda işinde başarılı kabul edilen 300’den fazla kişiyle sabah rutinleri hakkında röportaj yaptı. Bu kişilerin içinde iş dünyasından akademisyenlere, olimpiyatlarda yarışmış atletlerden modellere ve sanatçılara birçok farklı işle uğraşan insan var. Spall’in dediğine göre her insan için uygun tek bir rutin yok, ama bu insanların söylediklerinde benzerlik gösteren birçok şey fark etmiş.

Spall’ın bu insanlar arasında gözlemlediği en yaygın sabah rutinleri şöyle:

Size en uygun uyanma saatini bulmayı deneyin

“Konuştuğum çoğu kişi erken saatlerde uyanıyordu, konuştuğun 300 kişinin ortalama uyanma saati sabah 06:27 idi, ancak başarılı insanlar genel olarak kendilerine en uygun uyanma saatini bulmak için farklı saatler deniyorlar. Çoğumuz için uyanma saatini işte, okulda veya başka bir yerde olmamız gereken saat belirler. Genel olarak hedefimiz gitmemiz gereken yere geç kalmayacak şekilde evimizin kapısından çıkmaktır, ancak farklı uyanma saatleri denemeniz sabah seveceğiniz şeyler yapmak için size daha çok zaman verebilir.”

Size enerji veren şeyler yapmak için vakit yaratın

“Başarılı insanların çoğu sabahları onları rahatlatacak, enerji verecek ve motive edecek şeyler için zaman ayırıyorlar. Bu aktiviteler meditasyon yapmak, spor yapmak, kitap okumak veya sevdiklerinizle zaman geçirmek gibi birçok farklı şey olabilir.

Sabah rutininiz gününüzün temeli, bu zamanı akıllıca kullanarak gününüzün nasıl geçeceğini belirleyebilirsiniz.

Yaşam alanı düzenleme uzmanı ve yazar Marie Kondo bana sabah uyandığında yaptığı ilk işin yataktan çıkıp odaya temiz hava girmesi için camı açmak olduğunu söyledi. Kondo bunu çocukluğundan beri yapıyormuş. Kondo ardından evin havasını temizlemek için tütsü yakıyor ve her gün evden çıkmadan önce evini topluyor.”

Uykunuzu alın

“Önceki gece çektiğiniz uyku o günkü başarınızı ve o günden ne kadar keyif alacağınızı direkt olarak etkiliyor. Şok edici, biliyorum.

İyi bir uyku çekmediyseniz sabah rutininizin hiçbir anlamı yok. Ayrıca yeteri kadar uyumamanın diyabet ve kalp hastalıklarıyla direk olarak bağlantılı olduğu biliniyor, hatta yeteri kadar uyku çekmemek bağışıklık sisteminizin direncini bile düşürebilir.

Ne kadar uykuya ihtiyaç duyduğunuza kayıtsız kalmayın; çoğu insan her gece yedi ile dokuz saat arası uykuya ihtiyaç duyar. Sürekli yedi saatten az uyuyorsanız bu eninde sonunda size rahatsızlık verecek.”

Rutininizi farklı durumlara adapte edin

“Evden uzak olduğunuzda sabah rutininizi aynı tutmanız mümkün olmayabilir, bunun

yerine kendinize seyahate uygun bir rutin yaratabilirsiniz. Örneğin ailenizi ziyarete gittiğinizde sabah üye olduğunuz spor salonuna gidemeyeceğiniz için mahallenin etrafında kısa bir koşu yapabilirsiniz. Eğer kahvaltısı kötü olan bir otelde kalıyorsanız yakınlardaki bir markete gidip ve evinizde yaptığınız kahvaltıya yakın olacak bir şeyler alın.”

Kendinize çok yüklenmeyin

“Neredeyse konuştuğum herkes rutinlerini oturttukları sürece sabah rutinini birkaç kez üst üste kaçırmayı başarısızlık olarak saymıyor. Sabah rutinlerini bazen yapamayacaklarını biliyorlar ve bunu normal bir şey olarak görüyorlar.

Unutmayın: Kendinize çok yüklenmeyi bırakmalısınız

Jerry Seinfield’ın bir “düzeni bozmama teorisi” var. Diyelim ki her gün yapmak istediğiniz bir şey var, bunu büyük bir duvar takviminin üzerinde istediğiniz şeyi yaptığınız günleri işaretleyerek bir ‘sorumluluk’ haline getirebilirsiniz. Yakın zamanda bir düzen yarattığınızı fark edeceksiniz, artık tek yapmanız gereken bu düzeni bozmamak.

Ben Bay Seinfield’ın teorisinin bir hayranıyım ancak bu sistem size arada kaçınılmaz olarak yapacağınız hatalar için şans vermiyor. Unutmayın ki arada bir kaçınılmaz olarak sabah rutininizi atlayacaksınız. Böyle şeyler olur; neden olduğu üzerine düşünün, unutun ve hayatınıza devam edin.

“Bir ara veriyorum ve ne olduğunu anlamak için kendime biraz zaman tanıyorum" diyen Clif Bar Şirketi’nin yöneticisi Kevin Cleary, “Eğer sabah yapmayı atladığım sporumu gün içine sığdıramazsam kendime yarın devam edeceğimi söylerim. Bundan 6 ay sonra vücudum veya ben bir gün spor yapmayı atladığımızı hatırlamayacağız” diye ekliyor”

Bu haberin New York Times'da yer alan İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz