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Işın Karaca, sevenleriyle buluştu

İSTANBUL, (DHA) - SANATÇI Işın Karaca, İstanbul Küçükyalı'da hayata geçirilen Hilltown Alışveriş Merkezi'nin açılış konserleri programının ikinci gününde sahne aldı

29 Ekim 2017 11:20

İSTANBUL, (DHA) - SANATÇI Işın Karaca, İstanbul Küçükyalı\'da hayata geçirilen Hilltown Alışveriş Merkezi\'nin açılış konserleri programının ikinci gününde sahne aldı. İlginin bir hayli büyük olduğu konseri 5 bini aşkın kişi izlerken Karaca, eski ve yeni repertuvarından birçok şarkı seslendirerek müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. 
Konser öncesi alışveriş merkezinin oyun alanında kızı Mia ile oyunlar oynayarak sahne öncesi stres atan Işın Karaca\'nın kızıyla birlikte mutlu haller dikkatlerden kaçmadı. İki kardeşiyle birlikte sahneye çıkan Işın Karaca\'ya büyük kardeşi Akın Karaca klavyede eşlik ederken, küçük kardeşi Serdar Karaca vokalde eşlik etti. Eşi Tuğrul Odabaşı\'nın da sahne önünden takip ettiği konserde Işın Karaca ile sık sık karşılıklı sevgi gösterilerinde bulunmaları dikkatlerden kaçmadı. 
Hilltown\'un açılış konserleri kapsamında gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı kutlaması etkinliğinde bu akşam saat 18.00\'de sevilen şarkıcı Bengü, sevenleriyle birlikte olacak.

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