Işın Karaca: Bu adam beni aldattı, dövdü, artık yeter!

Şarkıcı Işın Karaca, Brezilya'da zor günler geçiren eski eşi Sedat Doğan'la ilgili ilk kez konuştu. Doğan'ın ailesi tarafından kızı Sasha Mia'yı babasına göstermediği için suçlanan Karaca, önceki gün yaptığı açıklamada, "Bu adamın uyuşturucu bağımlılığı var, bu adam beni aldattı, bu adam beni dövdü ve ben bunları bir kez dahi konuşmadım. Ama artık yeter, üzerime gelmesinler. Kimse o haldeki adama değil çocuğunu göstermek, kedisini bile göstermez" dedi.

Işın Karaca yaptığı açıklamalarında şunları kaydetti:

"Kasımdan bu yana hepimiz bir dram izliyoruz. Görüntülerini içim burkularak izledim. Ama bir insan ne yaparsa kendine yapar. 'Çocuğunu göstermiyor diyorlar. Kızıma kötü örnek teşkil etmesinden ötürü mahkemeden 18 yaşına kadar babasıyla görüştürmeme kararı çıktı. Ben çocuğumu koruma altına almak mecburiyetindeyim. Şimdi neden televizyona çıkıp hiç görmedikleri bir çocuğun tartışmasını yapıyorlar?

Ben boşanırken, onun kendi ayakları üzerinde durması için gereken her şeyi yaptım. Mal mülk verdim. 1 milyon liralık borcunu ödedim ve hâlâ ödüyorum. Bu ay eski şirketinin 5 bin liralık vergisini ödedim. Bunu kim biliyor?

Bu adamın uyuşturucu bağımlılığı var, bu adam beni aldattı, bu adam beni dövdü ve ben bunları bir kez dahi konuşmadım. Ama artık yeter, üzerime gelmesinler. Kimse o haldeki adama değil çocuğunu göstermek, kedisini bile göstermez."