Birgün gazetesi sinema yazarı Tuğçe Madayanti, Türk televizyonlarında son dönemlerde 'militarist' içerikli yapımların arttığını belirterek "İsimsizler ve benzeri diziler gençlerin gönüllü olarak 'şehit' olması için programlanmış projelerdir" yorumunda bulundu.

Madayanti'nin Birgün gazetesindeki yazısı şöyle:

Televizyon dizileri acılarımız üzerinden hiç vakit kaybetmeden para kazanmaya ve zihinsel mühendisliğe başladılar. Kanal D’de İsimsizler, Star TV’de Söz, FOX’ta Savaşçı dizileri bu dalganın televizyon ve sinemada daha da yaygınlaşacağının göstergeleri.

Bu diziler arasında temiz işçiliği ile en dikkat çekeni, İsimsizler. Doğan Grubu'nun sadece ticari bir sebeple böyle bir diziyi yayınlayacağına kimse inanmaz. Varoluşundan beri apolitik görünerek devlet ideolojisi yönünde halkın algısıyla oynayan Doğan Grubu şimdilerde bu misyonuna Kanal D ana haberlerine daha fazla yüklenerek ve diziler aracılığıyla hız vermiş durumda. Düşünsenize akşam Ahmet Hakan’dan ana haberleri dinleyip ardından İsimsizler dizisini izlediğinizi!

Her şey hazır



İsimsizler dizisinin yapımı birkaç sene önce kurulan ve hızlı bir şekilde çok sayıda dizi kapan Es Film’e ait. Bu şirketi ve sahiplerinin isimlerini, Filinta (TRT) dizi setini ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan haberleriyle duymuştuk. Bu şanslı ve sevilen şirket TRT’de yayınlanan dizileri haricinde şimdi de İsimsizler dizisini listelerine eklemiş.

Bu dizinin kıdemli senaristlerinin arasında STV dizileri, Sırlar Dünyası ve Büyük Buluşma’nın senaristi Serkan Birlik bulunuyor. Dizinin senaryo/proje danışmanı ise tartışma programlarının kadrolu yorumcusu ‘terör uzmanı’ Mete Yarar. Yani sağcı muhafazakâr kahraman karakter ve hikâyeler ile ilgili her şey hazır.



Gerçek ve kurmaca karmaşası



Güneydoğu'da yürütülen operasyonları ve bölgede yaşanan zorlukları anlatan İsimsizler dizisinin gerçek olaylardan esinlendiği aşikâr. Ama ne kadar esinlendiği manidar. Virankaya denilen hayali bir yerde geçen dizi izleyicinin aklına ister istemez Cizre, Sur, Nusaybin’i getiriyor. Olaylara dahil olan isimler ve oluşumlar açıkça söylenmese de dönemin gerçek isimleriyle rahatlıkla bağlanabiliyor; dış mihraklar, yabancı gazeteci ajanlar, FETÖ, PKK, HDP/DBP’li belediye başkanları, eşbaşkanlar, milletvekilleri gibi...



Ancak dizi ilerledikçe gerçek ve kurgu arasındaki gri alan iyice bulandı. Bu bulanıklığın sebebi, bugünün bilgisiyle dünü yorumlamaya çalışmaktan kaynaklanıyor. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesi bilgileri ile bu dönem sonrası bilgileri birbirinin içine geçmiş durumda. Yani diziyi gerçekle örtüştürerek izleyen seyirci için bir gariplik söz konusu. Zaten bu işin hedeflenen matematiği de bu. Kafa karıştırmak.





İslam ordusu



Dizide her şey özel harekat, polis ve her operasyona katılan kaymakam yani devletin kendi eliyle ilerliyor. Altını çizdikleri ideal kahraman portresi Özel Harekatçı Dayı karakterine ait. Bu karakterin dizide söylediği her söz sosyal medyada yankılanıyor. Söylediği sözler arasında ‘Biz silahı doğrulturuz, tetiği Allah çeker’ ve ‘....Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın’ dizeleri şu ana kadar en büyük etkiyi yaratanlar arasında.

Yahya Kemal'in İstiklal Savaşı ile ilgili olan bu dizeleri o günkü duygulara tercüman olsa da bugünle hangi vesileyle ilişki kurmakta? Türkiye Cumhuriyeti’nin İslam ordusu mu var?

Kapat televizyonu anne, seni de kandırıyorlar!



Hemen her toplumda formül aynıdır, vatan, din, bayrak üzerinden ilerleyen bilinçaltına yerleştirilmiş sosyal paranoyalar vardır. Uydurma bir gelenekselcilik, ecdada tapınma, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık bu formülün besin kaynaklarıdır. Zaten beni bu dizide esas endişelendiren ne dizinin maddi bağlantıları ne manevi bağlantıları ne de içeriği. Beni bu dizide en çok endişelendiren şey bu ve benzeri dizilerin birer zihinsel operasyon olduğu gerçeği. Senelerdir Hollywood’un Pentagon ile gizli ortak bir halde ürettiği militarist sevici ve militarist üretici filmlerle kendi gencini içine düşürdüğü tuzağı biliyoruz.

İsimsizler ve benzeri diziler Türkiye’de askerlerin, polislerin ‘şehitlikleri’ üzerine üretilmiş gençlerin gönüllü olarak ‘şehit’ olması için programlanmış projelerdir. O yüzden programı kapatın, televizyonun fişini çekin!

Yaşar Kurt’un dediği gibi ‘Kapat televizyonu anne, seni de kandırıyorlar.’ İsimsizler’in ‘Türk Kanı’ isimli başarılı Turancı şarkısı yerine savaş karşıtı bir punk şarkısı dinleyin; Dead Kennedys-When Ya Get Drafted.

