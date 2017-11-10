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İsimsizler dizisinde yarın akşam heyecan dorukta

İSTANBUL, (DHA)- YÖNETMENLİĞİNİ Volkan Kocatürk, yapımcılığını Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici’nin üstlendiği Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İsimsizler’ yarın akşam heyecanlı bir bölümle ekranda olacak

10 Kasım 2017 16:17

İSTANBUL, (DHA)- YÖNETMENLİĞİNİ Volkan Kocatürk, yapımcılığını Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici’nin üstlendiği Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İsimsizler’ yarın akşam heyecanlı bir bölümle ekranda olacak.

Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Hande Soral, Kürşat Alnıaçık, Bülent Alkış, Çağkan Çulha gibi isimlerin yer aldığı dizi, yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünde İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısı konu alacak. Yeni bölümde, \"İstanbul sabah erken saatlerde gerçekleşen terör saldırısının şokunu yaşamaktadır. Fatih’ler patlamanın olduğu emniyet binasına yetişmişler ve yardım etmektedirler. Canlı bombanın yankısı, örgüt kampına kadar ulaşmıştır. Kampta duyduğu haber Afran\'ı harekete geçirir. İstanbul\'da başka canlı bombalar da vardır. Bunu öğrenen Fatih\'ler için şehirde bir kaçma kovalamaca başlar. Bombaların izini bulmak ve engellemek için, her taşın altına bakarlar. Kudret bu durumu keyifle izlerken, Handan da bombaları engellemek için elinden geleni yapar. Fatih, Handan\'dan iyiden iyiye şüphelenmeye başlamıştır. İsimsizler, başka bir patlama olmadan, bu terör saldırılarını engelleyebilecekler mi?\" Tüm bu sorular yeni bölümde yanıt bulacak.

(FOTOĞRAF)

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