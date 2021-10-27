Işıl Reçber’den Özcan Deniz’e: Tüm haklı çıkma çabası ile yaptıkları su, elektrik, alt yapı olarak evladıyla kendisine dönecek bir gün

Işıl Reçber, boşandığı eski eşi Feyza Aktan ile arasında olaylı süren velayet davasıyla gündeme gelen şarkıcı Özcan Deniz’e, “Beyefendiden ricam kusursuz şöhret yolunda çocuğun psikolojisini düşünüyorsa yeter. Daha fazlasına gerek yok” diye seslendi. Reçber, “Tüm haklı çıkma çabası ile yaptıkları su, elektrik, alt yapı olarak evladıyla kendisine dönecek bir gün. O zaman keşkeler için çok geç olur” ifadesini kullandı.

Boşanma sorasında oğulları Kuzey’in velayeti için açılan davada yaşanan olaylarla gündeme gelen Feyza Aktan ve Özcan Deniz’in son olarak şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı. Karşılıklı açıklamaların sürdüğü olay magazin gündemini meşgul etmeye devam ederken, Işıl Reçber’den Özcan Deniz’e bir uyarı geldi. Reçber, Özcan Deniz’e yönelik olarak şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun önce bir evlilik! Sonra çocuk var. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor. Seni evlilik dışı çocukla, kandırarak boşatarak vs. nikaha mecbur etmemiş. Hadi hata yaptın ama çocuk olmuş en yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme. Karınmış zamanında ömür boyu da o çocuğun annesi olmaya devam edecek. Nasıl biri olursa olsun bunu değiştiremezsin, anne...

Çocuğun annesinden nefret etmesi en büyük boşluk ve kabusudur uzun hayat yolunda...

Beyefendiden ricam kusursuz şöhret yolunda çocuğun psikolojisini düşünüyorsa yeter. Daha fazlasına gerek yok. Tüm haklı çıkma çabası ile yaptıkları su, elektrik, alt yapı olarak evladıyla kendisine dönecek bir gün. O zaman keşkeler için çok geç olur. Sevgilerle... "