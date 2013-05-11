Işık: Müslümanım diye gözaltına aldılar

Belçika'nın başkenti Brüksel’de pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan ve bir süre nezarethanede tutulan tiyatro sanatçısı Kenan Işık, "Herhalde Müslümanız diye böyle oldu" dedi.



Tiyatro sanatçısı Kenan Işık, Brüksel Kültür Günleri’ne katılmak için gittiği Belçika’da gözaltına alındı. Bu duruma tepki gösteren Işık, yaklaşık yarım saat nezarethanede tutuldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Kenan Işık, Belçika makamlarının olayla ilgili açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Işık, şöyle konuştu:

"Otel rezervasyonunu sordular, gösterdim. ‘Nerede kalacaksın?’ denilince sinirlendim. ‘Sana ne? Belki sokakta yatacağım’ diye yanıt verdim. Sonra 30 dakika nezarethanede tuttular.

‘Ders verelim, itibarsızlaştıralım, haddini bildirelim. Bir daha gelirken sana ne demesin’ diye düşündüler. AB’ye üye ülkelerden gelen turistler vızır vızır geçiş yapıyor. Ama bize pasaport kuyruğunda çile çektiriyorlar.

Kanunlarında da böyle bir hakları yok. Sözde güvenliğimiz adına böyle yapıyorlarmış. Umarım Belçika Büyükelçisi bu muamelenin nedenini izah eder. Herhalde Müslümanız diye böyle oldu. Müslümanları terör tehdidi olarak görüyor, bütün Müslümanları töhmet altında bırakıyorlar."