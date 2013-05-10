"Brüksel Kültür Günleri" çerçevesinde konuşmacı olarak davet edilen Kenan Işık Belçika'da gözaltına alındı. AB Bakanı Egemen Bağış, ise Belçika polisinin ülkeye girişinde Kenan Işık'ı sorgulamasını "hadsizlik" olarak niteledi.

Türk girişimciler tarafından yapılan 'Des Etoile Okulu'nda sevenleriyle buluşmak için Belçika'ya giden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık Belçika'ya giriş yaparken sınır polisi tarafından Türk ve Müslüman olduğu için uzun süre sorguya çekildiğini ve nezarette tutulduğunu şu sözlerle aktardı:

"Ben girdiğim zaman beni yarım saat nezarette tuttular dün. Yani Türk'üm diye Müslümanım diye belki. Niye geldin? Nereye geldin? Nerede kalacaksın? diye soruyor bana. E niye geldiysem geldim sana ne? Parkta yatacağım belki. Adam sinirlendi ben böyle deyince. Mecbur muyum sana kalacağım oteli söylemeye. Belki gideceğim beğenmeyeceğim o oteli başka yerde kalacağım. Yani bu antidemokratik ve faşizan bir şey biliyorum ve polisin böyle bir gücü hala var buralarda bunun hakkından gelememişler. İnsana saygıları yok. Ayrımcılar ve ırkçılar. Bu bizde yani kadim Anadolu toprağında olmayan bir şey. Sen şusun, sen beyazsın, Arapsın, sen Kürtsün... Oldu tabii belki Allah kahretmesin bir dönem, ama fıtratımızda bu yoktu ki. Biz bütün insanlarla barışık olan bir halkız çünkü Anadolu coğrafyası toprağı bize binlerce yılda bunu öğretti."

Justin Bieber polis kontrolüne bile girmedi

"Ben buraya geldiğim zaman beni bir sanatçı olarak nezarete attılar, Justin Bieber polis kontrolüne bile girmedi. Niye beni nezarethaneye atıp öz güvenimi yenmeye çalışıyor Belçika polisi? Niye beni itibarsız hale getirmek istiyor? Belki de benim sahip olduklarıma sahip olamadığındandır."