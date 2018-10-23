ISIF 18 Fuarı'nda İstanbul Aydın Üniversitesi'ne altın madalya

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE\'NİN ilk ve tek uluslararası buluş fuarı 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’18\'de İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTPYO) olarak 10 buluş ile katılım gösterdi. Fuarın uluslararası jürisi tarafından değerlendirilen Doç. Dr. Ayhan Olcay\'a ait \"Mobile Multiple Drug Compunding Device\" isimli buluş altın madalyayla ödüllendirildi.

Türkiye\'nin gelişimine değer katacak buluş, AR-GE ve İnovasyon faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin ticarileştirilerek toplumun yararına sunulması amacıyla yola çıkan 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’18, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın onursal himayesi, Türk Patent ve Marka Kurumu\'nun ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

İAÜ’YE 2 GÜMÜŞ BİR ALTIN MADALYA

Fuarın uluslararası jürisi tarafından değerlendirilen buluşlardan Doç. Dr. Ayhan Olcay\'a ait \"Mobile Multiple Drug Compunding Device\" isimli buluş altın madalyayla ödüllendirildi. Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Doç. Dr. Ayhan Olcay ve Mehmet Hakan Akpınar’a ait “Self Expandable Graft Coated Cerebral Tubuler Retractor\", Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu ve Mehdi Bashiri’ye ait \"Dental\'s Needlestick Injury Prevention Box\" isimli buluşlar dagümüş madalya aldı.

EN İYİ İNOVASYON ÖDÜLÜ

ISIF’e 10 buluşuyla katılan İAÜ, uluslararası kurumların bazılarından da özel ödüller aldı. Prof. Dr. Gülgün Ersoy, Onur Yolay ve Ege Gülbahar’a ait buluş, sıvı gereksinimi artan sporcuların ve hasta insanların idrarlarından dehidrasyon takibi yapılmasını sağlayan ve dehidrasyon gösteren bir yapılanma olan, “Dehidrasyon ve Hastalık Takibi Yapan Tuvalet/Pisuar Sistemi” isimli buluş, Romanya Buluşçular Forumu tarafından mükemmeliyet ödülü aldı. Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu ve Mehdi Bashiri’ye ait, diş hekimliğinde kullanılmak üzere iğne ucu batmasına karşı koruyucu kutu yapılanması ile ilgili \"Dental\'s Needlestick Injury Prevention Box\" isimli buluş, INNOPA’dan (Endonezya Buluş ve İnovasyon Derneği) özel ödül aldı. Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Doç. Dr. Ayhan Olcay ve Mehmet Hakan Akpınar’a ait, Dünya çapında milyonlarca hasta için azami etki ve faydalar sağlayan, günümüzde çeşitli cerrahi prosedürlerde geniş uygulama alanı potansiyeline sahip Omniport Universal olarak tanımlanan , “Self Expandable GraftCoated Cerebral Tubuler Retractor\" isimli buluş ise İran Buluşçular ve Araştırmacılar Enstitüsü’nden en iyi İnovasyon ödül aldı.