IŞİD'lilerin üzerinden harita çıktı

IŞİD'e yönelik operasyonda, Fas'ın Kazablanka kentinden Atatürk Havalimanı'na gelen ve yasa dışı yollarla Almanya'ya gitmeye çalıştıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. IŞİD üyesi oldukları öne sürülen şüphelilerden birinin cebinden çıkan kağıtta İstanbul'dan başlayıp İzmir, Yunanistan, Sırbistan ve Macaristan üzerindenAlmanya'ya ulaşan çizimi ele geçirildi.

AFP'nin haberine göre; emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, IŞİD'e uluslararası katılımı engellemek için İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri bünyesinden seçilen uzman personellerden oluşturulan "İnat Timi" Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Büyükİstanbul Otogarı'nda profil çıkarma ve risk analizi çalışmaları neticesinde şüpheli gördükleri kişileri gözaltına alarak, "mülakat odaları"nda ifadelerine başvuruyor.

Adlarına ait rezervasyon yok

Atatürk Havalimanı'nda dün gece Fas'ın Kazablanka kentinden gelen ve İstanbul'da turizm amaçlı gezi yapacaklarını belirterek bir otelde rezervasyonlarının bulunduğunu söyleyen Nasıl Y. ile Soufiane H, Aissa M, Salahaddin A, Said S, Mouhssıne El A, Mustapha M. ve Ayoub S'yi şüpheli bularak gözaltına aldı.

Ekipler, belirtilen otelin yetkilileriyle görüştüklerinde ise isimleri bildirilen kişilerin adlarına ait rezervasyon olmadığı ortaya çıktı.



Varış noktası Almanya

IŞİD üyesi oldukları öne sürülen şüphelilerden Nasıl Y'nin cebinden çıkan kağıttaİstanbul'dan başlayıp İzmir, Yunanistan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Almanya'ya ulaşan çizim ele geçirildi. Şüphelilerin, mülteci gibi davranarak yasa dışı yollarlaAlmanya'ya gitmeyi planladıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlıların varış noktasının Almanya olmasına ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi.