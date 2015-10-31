Gaziantep'te yakalanan iki IŞİD'linin üzerinden Cumhuriyet bürosunun adresi çıktı!

Gaziantep’te dün yakalanan iki IŞİD üyesinin üzerinde Cumhuriyet'in Ankara’daki bürosunun adresi çıktı. Emniyet Cumhuriyet'e yönelik eylem olasılığı üzerine İstanbul ve Ankara büroları önünde güvenlik önlemleri aldı savcılık kaynakları IŞİD’in seçim öncesi Türkiye’de yeni bir eylem hedeflediğini belirtti.

Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet'in İstanbul merkezi ile Ankara temsilciliği önüne gelen polisler beklenmedik şekilde güvenlik önlemi aldı. Polisler bu durumu seçim öncesi önlem olarak açıkladı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgi olayın rengini değiştirdi. Alınan bilgiye göre Gaziantep’te yakalanan iki IŞİD üyesinden birinin üzerinde Cumhuriyet Ankara Temsilciliği'nin adresi çıktı. Gaziantep Emniyeti bu durumu anında Ankara’ya iletti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri Cumhuriyet'te güvenlik önlemi aldı.

Savcılık kaynakları Ankara katliamı sonrasında çökertilen IŞİD’in Gaziantep hücresinin geri kalan üyelerinin eylem arayışında olduğunu belirtti. Yüksek miktarda patlayıcı ve silahını polis operasyonunda kaybeden IŞİD’in, bunun intikamını almak için ciddi eylem arayışı içinde olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten açıklama



Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay gazeteye saldırı ihbarı ile ilgili açıklama yaptı.

Atalay, açıklamada şunları söyledi:

Bu akşam üzeri, Cumhuriyet Gazetesine yönelik bir saldırı ihbarı alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerince gazetemize iletilmiştir. Şu anda gazetemiz binasında ve çevresinde emniyet görevlileri tarafından güvenlik önlemleri alınmıştır. Polis yetkililerinin bize verdiği bilgi bundan ibarettir.

Ülkemiz çok önemli ve tarihi bir seçime giderken, bu seçimin arifesinde kim tarafından, hangi amaçla yapıldığını bilmediğimiz kirli, karanlık oyunlar ya da cinayetlerin seçimleri etkilemeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Bu ihbar, sahte de, gerçek de olsa, planlayıcılarının amacına ulaşamayacağına inanıyoruz. Eğer, bizi yıldırmak, korkutmak amacıyla yapılmış planlı bir girişim ise, bu kirli senaryonun sahiplerine ve oyuncularına anımsatmak isteriz ki, bu gazetenin tarihi, böylesi badirelere, tehditlere rağmen özgürce yayın yapmanın tarihidir. Okurlarımızın ve kamuoyunun hiç kuşkusu olmasın, bu gazete nesnel, adil ve gerçek habercilik işlevine her şart ve koşulda devam etmeye kararlıdır.

Saygıyla duyururuz.