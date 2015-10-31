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Cumhuriyet: 2 Kasım'da yeni bir ülkeye uyanalım

"Bir parti devleti mi istiyoruz, özgür bir ülke mi?"

31 Ekim 2015 09:34

Cumhuriyet'ten 1 Kasım seçimleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye yarın karar verecek: Bir parti devleti mi istiyoruz, özgür bir ülke mi? Her şeyin birinin iki dudağı arasında olduğu bir diktatörlük mü, hukuk devleti mi?" denildi.

Açıklamada, "Ülkenizden, özgürlüğünüzden, kendinizden, geleceğinizden vazgeçmeyin. Oy verin! 2 Kasım’da yeni bir ülkeye uyanalım" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan açıklama şöyle:

Her seçim bir tercihtir; her tercih, bir vazgeçiş...

Türkiye yarın karar verecek:

Bir parti devleti mi istiyoruz, özgür bir ülke mi?

Her şeyin birinin iki dudağı arasında olduğu bir diktatörlük mü, hukuk devleti mi?

Dayak ve baskın çetelerinin, işgal kayyumlarının, tetikçi maliyecilerin, korunup kollanmış canlı bombaların cirit attığı, internetin yasaklandığı, telefonların dinlendiği, muhaliflerin izlendiği, sermayenin, üniversitenin sindirildiği, yargının parti organı haline getirildiği bir dikta rejimi mi, demokrasi mi?

Artık ekranda izlemeye dayanamadığımız öfke nöbetleri mi, huzurlu bir toplum mu?

Kutuplaşma, ayrışma, kavga, savaş mı; uzlaşma, barış ve huzur mu?

Her seçime “çok önemli” dediğimiz için, buna aynı şeyi söylemek hafif kaçacak. Oysa 1 Kasım, gerçekten tarihi önemde.

Bu, köprüden önceki son seçimdir.

Ve köprüyü geçince dönmek hiç kolay olmayacaktır.

Her tercih, bir vazgeçiştir.

Ülkenizden, özgürlüğünüzden, kendinizden, geleceğinizden vazgeçmeyin. Oy verin!

2 Kasım’da yeni bir ülkeye uyanalım.

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