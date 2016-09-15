IŞİD'in zarar verdiği tarihi eserler 'canlandı'

Suriye'de terör örgütü IŞİD'in havaya uçurduğu antika eserler İtalya'da bir sergiye konu oldu. Yok edilen paha biçilmez eserlerin birebir kopyaları başkent Roma'da "Küllerinden yeniden doğmak" (Rinascere dalle distruzioni) adlı sergide ziyarete açıldı.

Fotoğraftan üç boyutlu yazıcıya

7 Ekim – 11 Aralık tarihleri arasında gezilebilecek sergi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) himayesinde yapılıyor. İtalyan uzmanlar, fotoğraflarından yola çıkarak üç boyutlu (3D) yazıcılarda eserlerin orijinaline sadık kopyalarını çıkardı. Çalışma aylarca sürdü.

Antik Asur kenti Nimrud'da IŞİD mensuplarınca havaya uçurulan kanatlı boğa heykeli, Ebla tabletleri ve Palmira Antik Kenti'ndeki Baal Tapınağı'nın tavan süsü, kopyası çıkarılan eserler arasında yer alıyor.

Rutelli: Dünya kamuoyunun hassasiyeti artmalı

Sergiyi organize eden İtalya eski Kültür Bakanı Francesco Rutelli, uluslararası hukuka göre çatışmalarda tarihi eserlerin korunması gerektiğini söyledi. 1993 – 2001 yılları arasında Roma'da belediye başkanlığı da yapan Rutelli, "serginin dünya kamuoyunun konuya ilişkin hassasiyetini artırmada bir dönüm noktası olduğunu" söyledi. Francesco Rutelli, "insanlığın ortak kültür ve kimliğinin 21'inci yüzyılda tahrip edilmesinin basit bir problem olarak görülemeyeceğini" vurguladı.

Arkeolog Matthiae: Tarihi belleğe karşı savaş

Ebla tabletlerini gün ışığına çıkaran İtalyan arkeolog Paolo Matthiae ise büyük bir trajedi yaşandığını söyledi. Matthiae, "terör örgütünün çoğulcu kültür ve tarihi belleğe karşı bir savaş yürüttüğüne" dikkat çekti.