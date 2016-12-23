IŞİD’in yayınladığı görüntülerin ardından sosyal medyaya kısıtlama!

IŞİD’in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olduğu belirtilen 2 askerin yakılarak, katledildiği bir video yayınlamasından sonra Facebook, Twitter, Youtube ve Ekşi Sözlük'e erişilemiyor.

Facebook, Twitter ve Youtube'a bazı yardımcı programlar kullanılarak ulaşılabiliyor. Sosyal medya kullanıcıları, Ekşi Sözlük'e bu programları kullanarak da ulaşamadığını ifade etti.

Yaşanan sorunun neden kaynaklandığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ekşi Sözlük'ten açıklama

Ekşi Sözlük, sitelerine erişim konusunda yaşanan soruna ilişkin Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yaşanan son gelişmeler üzerine uygulanan sosyal medya erişim kısıtlaması çerçevesinde bazı erişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz.

"Konunun hassasiyetle üzerinde duruyoruz ve sürecin başından itibaren BTK ile iletişim halindeyiz, kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyoruz."

Görüntülerin ardından soL Haber Portalı'na da erişim engeli getirildi.