IŞİD'in üstlendiği saldırıya valilikten ikinci açıklama: Saldırıyı PKK'nın yaptığı açıktır

Diyarbakır Valiliği; merkez Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası yakınlarında 2'si polis, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve IŞİD'in üstlendiği saldıyı PKK'nın düzenlediğini ve 3 ayrı telsiz konuşmasında geçtiğini açıkladı. Savcılık da saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini duyurdu.



Diyarbakır Valiliği; 4 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırıyı PKK'nın yaptığını açıklamış ancak Reuters, bir ajansa dayandırak IŞİD'in düzenlediğini abonelerine geçmişti,

Diyarbakır Valiliği, sosyal medya ve bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine bugün bir açıklama daha yaparak, PKK'lıların telsiz konuşmalarına dayandırarak saldırıyı PKK'nın düzenlediğini açıkladı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"04.11.2016 günü saat 7.53 te, İlimiz Bağlar İlçesi Aydın Arslan Bulvarında, bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmiş ve olayın akabinde saat 11.22’de Valiliğimiz tarafından, patlama olayının bölücü terör örgütü tarafından üstlenildiği şeklinde bir açıklama yapılmıştı.



Uluslararası bir haber ajansının bir kaynağa dayandırarak yaptığı bir habere dayalı olarak, basında ve sosyal medyada olayın IŞİD terör örgütü tarafından üstlenildiğine dair haberler yer almıştır.



Valiliğimizce yapılan açıklama, bölücü terör örgütü elemanlarının kendi aralarında yapmış oldukları telsiz konuşmalarına dayandırılmıştır.



Konuyla ilgili bölücü terör örgütü mensupları arasında yapılan üç ayrı telsiz konuşmasında, eylemin Kemal kod adlı bölücü terör örgütü mensubu tarafından 3 ton patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildiği ve fedai türü tabir edilen eylem olduğu açıkça yer almaktadır.



Bu bilgiler çerçevesinde söz konusu saldırının bölücü terör örgütü mensuplarınca yapıldığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.



Söz konusu sosyal medyada ve bazı haber organlarında yer alan haberler, çoğunlukla sivil vatandaşlarımızın zarar gördüğü ve hayatını kaybettiği menfur saldırı olayıyla ilgili farklı algı oluşturmaya ve bölücü terör örgütünü korumaya yönelik haberlerdir.



Valiliğimiz tarafından daha önce yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi; vatandaşlarımızın resmi açıklamalar dışında açıklamalara ve algı yaratmaya yönelik haberlere itibar etmemesi önem arz etmektedir.



Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak ve derinlemesine devam etmektedir ve gelişmeler oldukça bilgi verilecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hürriyet'in haberine göre telsiz görüşmeleri şöyle: