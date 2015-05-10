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Dünya

IŞİD’in köle vahşeti: 20 kez satıldı, 20 kez kızlık zarı dikildi!

Birleşmiş Milletler, IŞİD zulmünden kurtulmayı başaran kızlarla teker teker görüşerek korkunç ayrıntıların yer aldığı bir rapor hazırladı

10 Mayıs 2015 20:11

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)’nin elinden kurtulan genç bir kız, 20 ayrı örgüt mensubuyla evlendirilip cinsel ilişki kölesi yapıldığını ve bunun için 20 kez kızlık zarının dikildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cinsel Şiddet Özel Elçisi Zainab Bangura, IŞİD zulmünden kurtulmayı başaran kızlarla teker teker görüşerek korkunç ayrıntıların yer aldığı bir rapor hazırladı.

Bangura, Suriye, Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Irak’ta yaptığı araştırmalar sonucu,  IŞİD örgütünün farklı dini inanç veya mezheplerden genç kızları çırılçıplak soyduktan sonra köle pazarında satışa çıkardığını belirtti.

Rudaw'da yayımlanan habere göre raporda, açılışın 3 dolardan yapıldığı köle pazarındaki kızların cinsel ilişki kölesi olarak satıldıktan sonra vahşi ve insanlık dışı cinsel fantezilere zorlandığı bilgisi yer aldı.

BM raporunda şu ana kadar hiç duyulmayan IŞİD örgütünün cinsel ilişki kölesi olarak kullandığı kızlardan kan donduran açıklamalar geldi.

Zainab Bangura ile konuşan kızlardan biri, 20 ayrı IŞİD mensubuyla evlendirilip cinsel ilişki kölesi yapıldığını ve bunu için 20 kez kızlık zarının dikildiği operasyon geçirdiğini söyledi.

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