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Yaşam

IŞİD'in infazcısı Adana'da tutuklandı

Read Hajjiosman'ın, IŞİD'in istihbaratçısı olduğu ve terör örgütünden kaçmak isteyenleri infaz ettiği belirtildi

13 Nisan 2018 22:21

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan örgütün Rakka infazcısı olduğu belirtilen Suriyeli Read Hajjiosman'ın (56) da aralarında bulunduğu 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik belirlediği adreslere operasyon düzenledi.  Operasyonda 1'i Türk, 7 Suriyeli yakalandı. Şüphelilerin emniyette alınan ifadelerinde ise Read Hajjiosman'ın, IŞİD'in istihbaratçısı olduğu, terör örgütünden kaçmak isteyenleri infaz ettiği ve Rakka'da yumurta satarak bilgi toplayıp, kendisini gizlediği ortaya çıktı. Ayrıca Hajjiosman'ın, oğlu ve kızının kocasının da Rakka'da canlı bomba olup intihar eylemleri düzenledikleri öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Suriyeli Read Hajjiosman'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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