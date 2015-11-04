Antep'te yakalanan IŞİD militanları bir siyasi partinin binasına saldırı planlamış

Gaziantep'te kendilerini takip eden polise el bombası atan iki şüphelinin yakalanmasının ardından yapılan operasyonlarda, siyasi bir parti binasına saldırı planladıkları belirtilen IŞİD mensubu 9 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakalanan militanların irtibat noktalarına yönelik çalışmalarda 7 adrese operasyon yaptı.

30 Ekim Cuma günü Gaziantep'te yakalanan 2 IŞİD militanının üzerinden Cumhuriyet Ankara ve İstanbul merkez binalarına saldırı planlarının çıkması üzerine polis ekipleri Cumhuriyet gazetesinin merkez binalarının çevresinde geniş güvenlik önlemleri almıştı. Cumhuriyet gazetesinin merkez binaları önünde polisin aldığı güvenlik önlemlerinin de devam ettiği bildirildi.

Araç içerisinde arka koltukta bulunan A.D'nin elindeki el bombasının pimini çekmek isterken, sürücü Y.C'nin de üzerindeki silahı kullanmak için harekete geçtiğinde araç içerisinde bulunan her iki şüphelinin de polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandığı belirtilen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“8 kilo TNT, 4 el bombası ele geçirildi”

"Şahısların örgütsel irtibatlarının tespitine yönelik olay yeri ve 7 adreste yapılan operasyonel çalışmalarda, DAEŞ terör örgütü mensuplarının Suriye'de bulunan üst düzey örgüt mensuplarından aldıkları talimat sonucu temin ettikleri araçlarla, İstanbul'da bir parti il başkanlığı binasına canlı bomba ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gidecekleri, aramalar neticesinde ulusal yayın yapan gazetenin Ankara merkez binasına ait adres ile aynı gazetenin Şişli'deki temsilciliğine ait olduğu değerlendirilen notun olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğümüz İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri'nin başarılı operasyonu sonucu yapılan aramada, 8 kilo 750 gram TNT, 4 el bombası, 950 gram TNT'li bomba düzeneği, 1 canlı bomba yeleği, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 135 fişek, 3 araç, 10 bin 15 TL ve 9 bin 755 ABD Doları, 1 bilgisayar, 2 harddisk, 3 flash bellek, 19 sim kart ve 9 cep telefonu ele geçirildi."

Örgüt mensuplarının ilişki ve irtibatlarının tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 9 şüphelinin sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı bildirilen açıklamada, "Örgüt mensupları, eylemde kullanacakları araçlar, el bombaları, patlayıcı madde ve silahlarla yakalanarak, seçim öncesinde korku ve kaos ortamı yaratmaya yönelik kanlı eylemleri engellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep'te 30 Ekim'de meydana gelen saldırıda polisin takip ettiği şüpheliler, arkalarında bulunan sivil polis aracına el bombası atmıştı. Bomba patlamazken, kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalanmıştı.