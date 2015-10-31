Gaziantep'te iki IŞİD'linin yakalanması ile ilgili haberlere yayın yasağı

Antep 1. Sulh Ceza Hakimliği, kentte dün şüphe üzerine durdurulan bir araçtan bulunan IŞİD mensubu olduğu belirtilen iki kişinin polisin üzerine el bombası atması ve aramada ise patlayıcı maddeler bulunması ile ilgili yayın yasağı getirdi.

Antep’te dün Şehitkamil ilçesine bağlı Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde polislerin şüphe üzerine durduræduğu 21 FN 027 plakalı bombalı araç ile ilgili Antep Cumhuriyet Başsavcılığı yayın yasağı talebinde bulundu. Yasak, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından duyuruldu.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Gaziantep Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Çetinkaya Kavşağı üzerinde meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının Talebiyle, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği, 30.10.2015 tarih ve 2015/5562 D.İş sayılı kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar söz konusu dosya kapsamında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yayınların yapılmasına yayın yasağı getirmiştir. Medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.”

Karara 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Cumhuriyet’e saldırı ihbarı

Antep’te yakalanan iki kişinin üzerinden Cumhuriyet gazetesinin adresinin çıkması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet gazetesine gönderilen yazıda, gazete binasına saldırı olacağı ihbarı yapılmasının ardından, gazetenin bulunduğu İstiklal Sokak’ta dün akşamdan itibaren alınan polis önlemler almıştı.

Gazetenin Ankara ve İzmir’deki bürolarının önünde de polis güvenlik önlemi alınmıştı.