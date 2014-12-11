IŞİD'in gazeteci James Foley'in cesedini satışa çıkardı iddiası

Alman Bild gazetesi, IŞİD'in Ağustos ayında infaz ettiği ABD'li gazeteci James Foley'nin cesedini 1 milyon dolar karşılığında satışa çıkardığını iddia etti.

Alman gazetesi, örgütün "cesetlerden dahi para kazanmak istediğini" savunurken, bu korkunç girişimi bazı aracı kişilerle Türkiye -Suriye sınırından 'Buzzfeed News' muhabirine ulaştırarak, "cesetten para elde edebilmek için dünyaya duyurmak istediğini" öne sürdü.

Elinde tuttuğu Batılı rehinelerden ilk öldürdüğü kişinin James Foley olduğunu da haberinde hatırlatan gazete , IŞİD'in acımasızlığına vurgu yaptı.