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IŞİD'in gazeteci James Foley'in cesedini satışa çıkardı iddiası

Alman gazetesi Bild, IŞİD'in 'cesetlerden dahi para kazanmak istediğini' savundu

11 Aralık 2014 18:15

Alman Bild gazetesi, IŞİD'in Ağustos ayında infaz ettiği ABD'li gazeteci James Foley'nin cesedini 1 milyon dolar karşılığında satışa çıkardığını iddia etti.

Alman gazetesi, örgütün "cesetlerden dahi para kazanmak istediğini" savunurken, bu korkunç girişimi bazı aracı kişilerle Türkiye -Suriye sınırından 'Buzzfeed News' muhabirine ulaştırarak, "cesetten para elde edebilmek için dünyaya duyurmak istediğini" öne sürdü.

Elinde tuttuğu Batılı rehinelerden ilk öldürdüğü kişinin James Foley olduğunu da haberinde hatırlatan gazete , IŞİD'in acımasızlığına vurgu yaptı.

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