IŞİD Iraklı eşcinseli çatıdan attı

IŞİD'in infazlarına bir yenisi daha eklendi. IŞİD militanlarının internete verdiği son görüntülerde bir Iraklı, eşcinsel olması "suçuyla" bir apartmanın çatısından atılıyor.

Videoda militanlar infazın gerekçelerini okurken şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu adamın eşcinsellik ve sapkınlık eylemleri içinde olduğunu saptadık ve şehirdeki en yüksek noktadan atılması gerektiğine karar verdik." Kan donduran görüntülerin nerede çekildiği net olarak belli olmasa da Irak'ın kuzeyinde bir bölgeden geldiği düşünülüyor.