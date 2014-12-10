IŞİD'den köle rehberi: Bakire değilse rahmi temizlenmeli, miras bırakılabilir

IŞİD, örgüt için savaşan militanların, esir kadınlara nasıl davranmaları gerektiğini detaylı olarak anlatan bir rehber yayımladı. “Köle alımı ile ilgili soru ve cevaplar” başlıklı rehberin IŞİD’in basım evi Al-Himma tarafından basıldığı ve 3 Aralık’ta militanlara dağıtıldığı açıklandı.

Uzmanlar, rehberin militanlara yaz aylarında örgüt tarafından ele geçirilen Yezidi kadınlarına nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek için yazıldığını tahmin ettiklerini söyledi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, rehberde sadece inançsız kadınların seks kölesi olarak kullanılabileceğinin altı çizilirken, köle kadınlarla “cinsel ilişkiye girmenin ve onları alıp satmanın” İslami kurallara uygun olduğu öne sürüldü.

'Kadın bakire değilse, rahmi temizlenmeli'

Rehberde militanların ele geçirdikleri bakire kadınlarla hemen cinsel ilişkiye girebileceği ancak “Kadının bakire olmaması durumunda cinsel ilişkiye girmeden önce rahminin temizlenmesi gerektiği” iddia edildi.

ABD merkezli Ortadoğu Medya Araştırmaları vakfının ele geçirip internet sitesinde yayımladığı rehberde militanların ergenliğe ulaşmamış kölelerle cinsel birleşme yaşamaması gerektiği ancak onlardan “cinsel birleşme yaşamadan” faydalanabilecekleri belirtildi.

Akraba olan kadınların aynı kişi tarafından köle olarak alınabileceğini ifade eden rehber, “Bir erkeğin akraba olan köle kadınlarla aynı anda cinsel ilişkiye girmemesi gerektiğini” belirtti.

'Aileye miras bırakılabilir'

Rehberde kölesi olarak kullanılan kadınların “Diğer tüm mallar gibi kişinin ailesine miras bırakılabileceği” belirtilirken, bir oğulun babasından miras aldığı bir köle ile cinsel ilişkiye girmemesi, sadece kadının hizmetlerinden yararlanması gerektiği de bildirildi.

Köle kadınların disiplin amacıyla dövülebileceğinin belirtildiği rehberde, “İşkence ve zevk amaçlı dayak atmanın ise yasak olduğu” açıklandı.