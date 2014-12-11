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Dünya

IŞİD komutanı: Yaptığım en büyük hata onlara katılmaktı

İngiliz Guardian gazetesine konuşan 'Ebu Ahmed' takma adlı komutan, IŞİD'in 2004 yılında Irak'ta nasıl doğduğuna dair ayrıntıları anlattı

11 Aralık 2014 11:32

Guardian gazetesinde IŞİD'in üst düzey komutanlarından birinin gazeteye verdiği mülakat dikkat çekiyor. Muhabir Martin Chulov'a konuşan Ebu Ahmed takma adlı komutan, IŞİD'in 2004 yılında Irak'ın Bukka Kampı'nda nasıl doğduğuna dair ayrıntılar veriyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ebu Ahmed IŞİD'in giderek 'vahşileşmesi' nedeniyle örgütle görüş ayrılığına girmeye başladığı için Guardian'a konuşmayı kabul etmiş.

Ebubekir El Bağdadi'yle de ilk defa Irak'taki Bukka Kampı'nda tanıştığını söyleyen Ahmed, Bağdadi'nin kamptaki tutsaklar arasında 'uzlaştırıcı, rahatlatıcı' olarak bilindiğini ve sorunlarının çözümü için de ona gittiklerini anlatıyor.

Ahmed, "İçinde bir şeyler sakladığı, diğerlerine göstermek istemediği karanlık bir yanı olduğu hissine kapılıyordum. Yaklaşması, iletişim kurması daha kolay olan diğer prenslerin tam tersi mesafeliydi, bizden uzaktı" diyor.

Muhabir Martin Chulov haberinde IŞİD'in iç yüzüne dair Ebu Ahmed'in aktardıklarını paylaşıyor ve şu yorumu yapıyor: "Ebu Ahmed'e göre IŞİD'le hayat, güç, para, kadınlar, mevki ve gençlik ateşiyle yananlar için cazibe demekti. Ama aynı zamanda, öldürmek ve artık eskisi kadar tutkulu bir şekilde inanmadığı bir dünya görüşü için egemenlik kurmaktı."

Muhabir, Ebu Ahmed'in hala IŞİD'e bağlı olduğunu ve ayrılmaya korktuğunu aktarıyor. Gazeteye konuşan Ahmed de durumunu şöyle anlatıyor:

"Yaptığım en büyük hata onlara katılmaktı (…) Cihada inanmıyor değilim. İnanıyorum. Ama başka ne seçeneğim var ki? Ayrılırsam ölürüm." Ahmed, Irak'taki Bukka Kampı'nda doğan IŞİD'in artık durdurulmasının ve kontrol edilmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

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