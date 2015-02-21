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Politika

'IŞİD'in faaliyetleri ve bonzaiyle mücadele' önergeleri AKP'nin oylarıyla reddedildi

HDP ve MHP gruplarının verdikleri önergeler AKP'li milletvekillerinin oylarıyla rededdildi

21 Şubat 2015 02:18

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP'nin verdiği bonzai ile mücadele önergesi ile HDP'nin verdiği IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik araştırma önergeleri, AKP'li vekillerin hayır oyları ile reddedildi. 

Cihan haber ajansının haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun 59. Birleşimi yoklama ile açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Sadık Yakut yönetirken, katip üyelikleri Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve Erzincan Milletvekili Muharrem Işık yaptı.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları tek tek ele alındı. Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge okunmaya başlandı. 

HDP grubunun, IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerinin araştırılması önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü. HDP Grubu önerisi AKP'li üyelerinin hayır oyu vermesi üzerine kabul edilmedi. Birleşime bir saat ara verildi.

MHP grubunun, bonzai ile mücadelenin araştırılması önergesinin gündeme alınması önerisi görüşülmeye başlandı. Önerge üzerinde ilk sözü MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri aldı. 

Konuşmaların ardından MHP’nin önergesi oylandı. Önerge AKP'li vekillerinin hayır oyları üzerine reddedildi. 

 

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