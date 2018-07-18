IŞİD'in elindeki Ezidiler için eylem çağrısı

IŞİD’in elindeki kadınların kurtarılması amacıyla üç yıl önce Diyarbakır’da kurulan ‘Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu’, Sincar’daki saldırının yıl dönümü yaklaşırken, eylem çağrısı yaptı. Platformdan yapılan açıklamada, 3 Ağustos günü saat 11’de 'bir dakika sessiz kalmaya, siyah kurdele takmaya' davet etti.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre platform üyeleri tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şükran Mızrak, halen 3 bin kadın ve çocuğun IŞİD’in elinde bulunduğunu söyledi. Mızrak, saldırının düzenlendiği 3 Ağustos’un uluslararası eylem günü ilan edilmesi çağrısı yaparak, “3 Ağustos 2014 günü IŞİD Şengal’e (Sincar) saldırdı. Binlerce Ezidi katledildi. 6 bin kadın ve çocuk alındı, 400 bin Ezidi göç etti. IŞİD hala 3 bin kadın ve çocuğu elinde esir olarak tutmaktadır. IŞİD’in Ezidi halkına karşı yürüttüğü soykırımın 4.yıl dönümü vesilesiyle, 3 Ağustos’u kadın kırımı ve soykırıma karşı uluslararası eylem günü olması için 2016 yılında yaptığımız çağrıyı yineliyoruz" dedi.

3 Ağustos’un 'Kadın Kırımına Karşı Uluslararası Eylem Günü' olarak ele alınması için çok sayıda program hazırladıklarını ifade eden Mızrak, "Bu yıl da tüm dünya kadınlarının demokratik kurumların, soykırıma karşı 3 Ağustos günü saat 11’de eş zamanlı bir dakika sessiz kalmaya, siyah kurdele takmaya, soykırıma karşı mücadele etmeye ve sözümüzü söylemeye çağırıyoruz’’ diye konuştu.

"Amacımız soykırımın dünya gündemine girmesi"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan platform üyelerinden Makbule Altıntaş, hedeflerinin IŞİD saldırısının 'soykırım' olarak kabul edilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Altıntaş, şunları söyledi:

“Bizim amacımız soykırımın dünya gündemine girmesi ve soykırım olarak kabul edilmesidir. Bu konuda ciddi lobi faaliyetleri yürüttük. Büyükelçilikler gezildi, uluslararası toplantılara davet edildik, bu konudaki sözümüzü söyledik ve AB ve BM’nin değişik toplantılarında bu konu görüşüldü. Birçok yerde biz öncülük ettik, toplantılara katılarak ‘gündemleştirdik’. Birçok uluslararası çağrılar da oldu. Davalarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Türkiye’deki kısmı bitirdik, şu anda Avrupa’da çalışıyoruz. Bilgi alıyoruz. Tanıkları dinliyoruz. Tutanak imzalatıyoruz. Onların adına Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açılacak” diye konuştu.

Altıntaş, elinde belge ve bilgi olanların kendilerine ulaşması çağrısı da yaptı.

Ne olmuştu?

Haziran 2014’te Irak’ın Musul kentini ele geçiren IŞİD, Ağustos ayında Sincar’a saldırdı. Saldırıda binlerce Ezidi öldürüldü. IŞİD’in elinden kaçmayı başaran binlerce Ezidi de çevre ülkelere kaçtı. IŞİD 6 bine yakın kadını esir aldı. Esir alınan kadınların bir bölümü daha sonra kurtarıldı. IŞİD’in elinden kaçanlardan 25 bine yakını da Türkiye’ye sığındı. 2 yıla yakın Türkiye’de kalan Ezidiler ya Irak’a döndü ya da Avrupa’ya gitti. Halen Mardin’in Midyat ilçesindeki kampta 1.500 kadar Ezidi kalıyor.