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Türkiye, IŞİD'in de kullandığı 11 milyon uyuşturucu hap ele geçirdi

IŞİD'lilerin uyuşturucuyu ayık kalmak ve enerjilerini korumak için kullandıkları bildirildi

23 Kasım 2015 10:59

Türkiye'deki son uyuşturucu operasyonlarında IŞİD savaşçılarının amfetamin tipi bir uyuşturucu olan yaklaşık 11 milyon captagon hapı ele geçirdiği bildirildi.

BBC Türkçe'nin İngiliz Independent gazetesine dayandırarak verdiği haberde, IŞİD savaşçılarının bu hapları, ayık kalmak ve enerjilerini korumak için kullandıklarını aktardı. Independent, uyarıcı bu uyuşturucunun Suriye'de iç savaşı tetikleyen bir unsur olduğunu kaydetti. Gazete bu duruma gerekçe olarak, hapın üretiminin ülkede savaşan tüm kesimler için gelir kaynağı olmasını ve yine savaşan tüm tarafların captagon hapı kullanmalarını gösterdi.

 

Yaklaşık 2 ton ağırlığında

 

İçişleri Bakanlığı Cuma günü, Hatay'da geçen hafta düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri 100 milyon lira civarında olan 10 milyon 926 bin (1 ton 831 kilogram) captagon hapı ele geçirildiğini açıklamıştı.

Bakanlık operasyonlarda, biri Suriyeli üç kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.

Suriye'de üretilen hapların Türkiye üzerinden deniz yoluyla Körfez ülkelerine sevk edilmesinin planlandığı belirtilmişti.

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