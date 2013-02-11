Rusya'dan Amerikan askerlerine uyuşturucu suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki ABD askerlerinin üstlerinin kontrolü ve bilgisi dışında uyuşturucu işine bulaştıklarını ileri sürdü.

ABD'nin yalnız başına Afganistan'da hiçbir şey yapamadığını söyleyen Lavrov, koalisyon güçleri olarak da amaca ulaşamadıklarını, terör tehlikesinin devam ettiğini, uyuşturucu ticaretinin ise arttığını belirtti.

Lavrov, ABD'nin halen dünyanın askeri, ekonomik ve mali açıdan süper gücü olduğunu söyleyerek, buna rağmen fiziki olarak Afganistan'daki hiçbir problemi çözecek gücü olmadığını söyledi.

Lavrov, Rusya'nın Afganistan'da ''bir şeyler'' yapmaya çalışan koalisyon güçlerinin olmasının önemli bulduğunu, aksi halde Afganistan'da uyuşturucu kaçakçılığının gelişerek Orta Asya ve Kuzey Kafkasya'ya sıçrayabileceğini söyledi.