IŞİD'in Avustralyalı yöneticisi 'etkin pişmanlık peşinde'

Kilis

Türkiye'ye kaçak olarak giriş yapmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanan 'IŞİD'in en üst düzey Avustralyalı üyesi' Neil Christopher Prakash'in yargılanmasına dün Kilis'te devam edildi. Birkaç ay önce çıkarıldığı mahkemeye kendisini ancak 'Allah'ın yasalarının' yargılayabileceğini söyleyen Parakash, 5. duruşmada hiç IŞİD adına savaşmadığını savunarak 'pişman olduğu' savunmasında bulundu.

Avustralya'da "ülkenin en çok aranan teröristi" olarak kabul edilen ve kırmızı bültenle aranan Prakash'in Suriye'de öldüğü zannediliyordu. Prakash'in 24 Ekim 2016'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçerken Kilis'in İnanlı köyünde yakalanması Avustralya'da uzun süre manşetlerde kalmış, TV'lerde ilk haber olmuştu. İnanlı'da gözaltına alınmasının ardından Gaziantep Elbeyli'ye getirilen Parakash, kimliği ile ilgili hiçbir bilgi vermemesine rağmen yapılan güvenlik taramasında IŞİD'in üst düzey sorumlularından olduğu belirlenmesi üzerine cezaevine gönderilmişti.

TIKLAYIN - Avustralya'nın 'bir numaralı terörist'inin iade davasında tahliye kararı

Parakash'in Avustralya'ya iadesine dair temmuz ayının sonunda görülen davada mahkeme 'tahliye' kararı vermiş; ancak bugün (28 Eylül) devam eden diğer davayı ele alarak tutukluluk hâlinin devamına hükmetmişti.

Prakash, "terör örgütü üyesi olma ve Türkiye'ye karşı terör suçu işle" iddiasıyla yargılandığı davanın 5. duruşmasına Gaziantep Cezaevi'nden Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avustralya medyasından çok sayıda basın mensubu da takip ettiği duruşma, Parakesh'in Avustralya vatandaşı olduğuna Mahkeme Başkanı'nın Avustralya Büyükelçiliği'nden gelen görevlilerden onay almasından sonra başladı.

Parakash, duruşmada ilk kez durumuyla ilgili ilk kez bu denli detaylı bilgi verdi. 2013 yılında İstanbul'dan otobüsle geldiği Hatay'dan taksi tutarak gittiği Reyhanlı'dan Suriye'ye geçtiğini ve orada Ahrar-uş Şam örgütüne katıldığını belirten Parakash, daha sonra IŞİD saflarına geçtiğini kaydetti.

"Tüfekleri kullanmadım; propaganda amacıyla ve IŞİD'e katılmak için fotoğraf çektirdim"

Birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Ahrar-uş Şam'dan IŞİD'e geçişine dair detaylar da veren Prakash, "IŞİD'e katıldığımda yeni Müslüman'dım şimdi ise pişman bir Müslümanım" dedi.

IŞİD'e katıldıktan sonra Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentlerinde bulunduğunu ancak 'hiç savaşmadığını' savunan Parakash, elinde tüfeklerle çekilmiş fotoğraflarının sorulması üzerine ise, "Onları hiç kullanmadım propaganda amacıyla ve IŞİD'e katılmak için çektirdim" ifadesini kullandı.

Avukatı, 'pişman olduğunu' savundu;

tahliye talep etti

'IŞİD'in en üst düzey Avustralyalı üyesi', mahkeme salonunda anlattıklarının çoğunun, jandarmadya verdiği ifadesiyle çeliştiğinin belirtilmesi üzerine, "Orada korktuğum için öyle ifade verdim" savunmasında bulundu.

Prakash'ın avukatı Reşat Davran da müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, pişman olduğunu etkin olarak duruşma ve beyanlarında da ifade ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

"Türk mahkemesinde oynuyor"

Duruşma sonrası konuştuğumuz Avustralyalı medya mensupları Prakash'in, Türk mahkemesinde 'oynadığı' yorumunda bulundu. Gazeteciler, Parakash'in Avustralya'da düzenlenen bazı terör saldırılarında direkt talimat veren kişi olduğunun Avustralya makamlarınca tespit edildiğini ancak serbest kalmak için mahkemede böyle bir yola başvurduğu değerlendirmesini yaptı.

2 ay önce Parakash: Beni siz yargılayamazsınız, beni ancak Allah'ın yasaları yargılayabilir

Parakash'in 2 ay önce mahkemeye, "Beni siz yargılayamazsınız, siz kimsiniz? Beni ancak Allah'ın yasaları yargılayabilir" dediğini hatırlatan gazeteciler, şimdi 'süt dökmüş kedi tavırları'yla mahkemeye uyumlu gözükmesinin altında 'stratejik seçimlerin yattığına' inandıklarının da altını çizdi.