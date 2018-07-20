Avustralya'nın 'bir numaralı terörist'inin iade davasında tahliye kararı

Kilis

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi, Avustralya'da "ülkenin en çok aranan teröristi" olarak kabul edilen ve kırmızı bültenle aranan Neil Prakash'in iadesi davasında tahliye kararı verdi. 26 Ekim 2016'da yakalandıktan sonra yaklaşık iki yıldır yargılanan Prakash'in tutukluluğu, "terör örgütü üyesi olma ve Türkiye'ye karşı terör suçu işlemiş olma ihtimalinin" değerlendirildiği diğer davada devam edecek.

İade davasında kararın açıklanmasının ardından mahkemeyi izlemeye gelen Avustralya'nın önde gelen TV ve basın kuruluşları temsilcilerinin şaşkınlık yaşadıkları gözlendi.

Prakash'in avukatı Mehmet Ünver ise ''İade davası bugün itibarıyla sonlanmıştır, kendisinin Avustralya'ya artık bu dava kararınca iadesi söz konusu değildir ve mahkeme bu dava kararınca tahliyesine karar vermiştir'' dedi.

Diğer davadan tutukluluğu devam edecek

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi, bu kararın ardından salıverilmesi beklenen Prakash'in "terör örgütü üyesi olma ve Türkiye'ye karşı terör suçu işlemiş olma ihtimalinin" değerlendirdiği diğer davayı ele alarak tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.

Avustralya'da 'aranan terörist listesi'nin başında

Neil Christopher Prakash, 26 Ekim 2016'da Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçerken, Gaziantep Elbeyli bölgesinde Türk güvenlik güçleri tarafından yakalanmış, kimliği ile ilgili hiçbir bilgi vermemesine rağmen yapılan güvenlik taramasında IŞİD'ın üst düzey sorumlularından olduğu belirlenmesi üzerine cezaevine gönderilmişti.

Suriye'de öldüğü zannedilen Prakash'in sağ yakalanması Avustralya'da uzun süre manşetlerde kalmış, TV'lerde ilk haber olmuştu. Avustralya'nın "aranan terörist listesi"nin en başında bulunan Neil Prakash, "IŞİD'deki en üst düzeyli Avustralyalı" olarak kabul ediliyor.

Avusralyalı politikacılar istemiyor

Kararın açıklanmasının ardından açıklama yapan Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, her ne kadar kararı temyiz etme yönünde çalışacaklarını söylese de Türkiye'de iç hukuk yolları dâhilinde böyle bir girişimde bulunmaları söz konusu görünmüyor. Başbakan Michal Turnbull ise hukuki girişimde bulunmak için ihtimalleri değerlendirdiklerini belirtmekle yetindi.

Davayı başından beri takip eden Avustralya'nın önde gelen basın kuruluşu News Corp'tan Ellen Whinnet'a konuşan İçişleri Bakanı Peter Dutton ''Prakash Eğer Türk hapishanelerinde çürüyecekse bu bana uyar'' dedi.

Öte yandan ülke basınında Avustralyalı politikacıların Prakash'in iade edilmesi durumuna hazırlıklı olmadıkları ve bu nedenle Prakash'in Türkiye'de kalmasından memnuniyet duyduklarına dair görüş hakim.

Pazarlık ihtimali

Davanın seyrini takip eden ilgililer iki ülke arasındaki pazarlık ihtimaline de işaret ettiler. Avustralya, "Fethullahçı Terör Örgütü" davalarında yargılanan Gülen cemaati mensuplarının hâlâ faaliyet gösterebildiği ülkelerden biri olarak görülürken darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana 400 civarında ismin bu ülkeye iltica talep ettiği biliniyor. Elde edilen verilerin ışığında iki ülkenin istihbarat servisleri aracılığıyla pazarlık yürütmekte olduğu ve son kararla pazarlıklarda bir başka aşamaya geçilmiş olma ihtimali, davayı takip eden gerek Avustralya, gerekse Türk medya mensupları arasında konuşulan tahminler arasında yer aldı.