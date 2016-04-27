Koalisyon güçlerinin hava operasyonunda IŞİD'in 800 milyon doları da yakıldı

ABD, koalisyon güçlerinin Irak'taki hava saldırılarında, IŞİD'in elinde bulunan 800 milyona dolara yakın nakit paranın imha edildiğini açıkladı. Açıklama, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Tümgeneral Peter Gersten tarafından yapıldı. Gersten, örgütün mali işlerini yürütüldüğü binaların üst üste hedef alındığını belirtti.

Gersten, örgütün nakit paralarının bulunduğu binalara yönelik toplam 20 hava saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti. Yetkili, ABD'nin ne kadar paranın yok edildiğini nasıl bildiğini açıklamadı. Gersten, imha edilen meblağnın 500 ila 800 milyon dolar arasında olduğunu belirtti.

Saldırılardan birinde, Musul'daki bir evde yaklaşık 150 milyon doların yok edildiği belirtiliyor. Gersten, nakit paranın nerede tutulduğuna dair istihbarat edindiklerini ve bu evde paraların bulunduğu odanın bombalandığını söyledi.

IŞİD'in birçok petrol rafinerisi ele geçirip, vergileri hayata geçirdikten sonra 2 milyar dolarlık bir bütçeye eriştiği düşünülüyor. Örgütün geçen yıl 250 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtiliyor. Ancak örgütün alan ve petrol rafinerisi kayıpları nedeniyle bu rakamların düşmüş olabileceği aktarılıyor.

ABD Maliye Bakanlığı 2014'te, IŞİD'i "en iyi finanse edilen terörist örgüt" olarak tanımlamıştı.