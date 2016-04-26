IŞİD'in petrol altyapısının yüzde 30'u tahrip oldu, gelirine ağır darbe vuruldu

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in petrol işlerinden sorumlu iki numaralı yetkilisi Ebu Sayyaf’ın öldürülmesinden bu yana geçen 11 ayda örgütün petrol altyapısının yüzde 30’unun tahrip olduğu, gelire de ağır darbe vurulduğu ortaya çıktı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Ebu Sayyaf’ın petrol işlerini nasıl yürüttüğüne dair bir analize yer verdi. Sayyaf, 16 Mayıs 2015’te ABD özel kuvvetlerinin düzenlediği baskında öldürülmüş, çok kıymetli olduğu söylenen belgelere ulaşılmıştı. Gazete, çok fazla sektör deneyimi olmayan Ebu Sayyaf’ın petrol şirketlerinin üst düzey yöneticilerine benzer görevler üstlendiğini, bunlara ilaveten IŞİD’in uygulamalarından kaynaklanan köle masraflarının karşılanması ve hava saldırıları sonucu tahrip olan petrol tesislerinin onarımı gibi faaliyetlerde de uzmanlaştığını yazdı. IŞİD’in petrol sorumlusu Haji Hamid’in, Ebu Sayyaf’ı Suriye’nin doğusundaki zengin petrol rezervlerinin bulunduğu Deyr ez Zor ile Hasake bölgelerindeki operasyonlara atadığını yazan gazete, Sayyaf’ın biriminin Şubat 2015’te sona eren 6 aylık sürede örgütün 289.5 milyon dolarlık (824 milyon TL) toplam doğal kaynak gelirine yüzde 72’lik katkı yaptığını yazdı.

İş modeli geliştirmiş

Ebu Sayyaf’ın bölge için alışıldık olmayan ve disiplin ile uzmanlaşmayı merkeze alan bir organizasyon modeli getirdiğini yazan WSJ, bölgedeki Suriyeli petrol işçilerinin genelde pozisyonlarını korumak için akrabalık ve sosyal çevre ilişkilerine dayandığını hatırlattı. Sayyaf’ın emri altında çalışmış olan İbrahim adlı eski petrol işçisi, onun sert ve popüler olmayan bir yönetici olduğunu, işçilerin de daha acımasız yöneticilerin olduğu Irak’taki petrol tesislerine sürülmekle tehdit edildiğini söyledi.

Paraları sayarken

Ebu Sayyaf’ın evine düzenlenen baskında ele geçirilen belgeler arasında söz konusu IŞİD mensubunun para sayarken çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. Belgeler, IŞİD’in daha çok nakitle çalıştığını gösteriyor.