Telegraph: Esad yönetimi IŞİD'e petrolden milyonlarca dolar kazandırdı

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, daha önce haberleştirdiği, Suriye yönetiminin IŞİD'den petrol satın aldığına dair iddiaların, ele geçirilen yeni belgelerle kanıtlandığını öne sürdü.

Telegraph bu iddiaları iki yıl önce haberleştirmişti.

Gazete, Amerikan Özel Kuvvetleri'nin operasyonu sonucu, IŞİD'in petrol işlerini düzenleyen Ebu Sayyaf'a ait bazı belgelerin ele geçirildiğini, bu belgelerin 'aradaki ticaretin boyutunu ortaya koyduğunu yazdı'.

Bu belgelerin ABD'deki Wall Street Journal gazetesi tarafından görüldüğünü aktaran gazete, buna göre, Suriye yönetiminin IŞİD'e her ay fazladan 40 milyon dolar kazandırdığını yazdı.

Haberde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"En yüksek satış rakamları 2014 sonundan, 2015 başına kadarki dönemde gerçekleşti. ABD Maliye Bakanlığı'na göre bu dönemde IŞİD her ay 40.7 milyon dolar kazandı ve bu kazancın büyük bölümünü Suriye yönetimine satışlardan elde etti.

"IŞİD'in maliye yetkililerinden Abu Sayyaf'a gönderilen 11 Şubat 2015 tarihli bir notta, Beşar Esad rejimiyle bağlantılı iş adamlarıyla yatırım anlaşması ilişkileri konusunda yönlendirme talep ediliyor.

"Belgeler, hükümet kontrolündeki alanlar ve IŞİD kontrolündeki alanlar arasında kamyonların geçişi ve iki taraf boyunca uzanan petrol hatlarıyla ilgili anlaşmaların bulunduğunu ortaya koyuyor.

"Belgeler ayrıca, Ebu Sayyaf'ın, IŞİD'in ele geçirdiği petrol rafinerilerinde çalışan memurlardan kurtulmak yerine, onlarla kalmaları için yüksek maaşlar sunduğunu da ortaya çıkartıyor."

Gazete, IŞİD'in bu yüksek kazancının, Sayyaf'ın 2015'te Batılı güçler tarafından evine yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda öldürülmesine kadar devam ettiğini yazıyor.