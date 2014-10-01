IŞİD'i protesto eden Kürtler açlık grevinde

Kürt diasporası, Suriye'de Irak ve Şam İslam Devleti IŞİD'e karşı savaşan Kürtlere destek olmak amacıyla dünyanın farklı yerlerinde protestolar ve açlık grevleri düzenliyor. Kürtler, "kuşatma altında olan Kobanê'nin IŞİD'in tarafından ele geçirilmesi halinde orada katliam yapmasından korktuklarını" belirtirken, Kobanê'de savaşan güçler için silah yardımı talep ediyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Avrupa'nın birçok kentinde sokak protestoları yapan Kürtler, İngiltere'de ise Kürt güçlerine gelişmiş silahlar verilmesini talep ederek Downing Street'in kapılarına yakın bir yerde açlık grevi yapıyor.

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29 arkadaşıyla birlikte Liverpool'dan Londra'ya gelen 22 yaşındaki Volkan Çelebi, the Guardian gazetesine, "İngiltere ve diğer Avrupa devletlerinden ağır silah ve tanksavar füzeleri talep ediyoruz. Sadece İngiltere'den değil. Buradayız ve istediğimiz alana dek de açlık grevine devam edeceğiz" diye konuştu.

Londra'da protesto gösterisi yapanlar arasında aralarında İngiltere'nin de bulunduğu birçok batı ülkesi tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen PKK sempatizanları da bulunuyor.

Suriye'deki Kürtleri temsil eden Kürt Demokratik Birliği partisi (PYD), "silah için yapılan çağrıların ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından geri çevrildiğini" söyleyip, "yardımı Türkiye'nin engellediği suçlamasında" bulunuyor.