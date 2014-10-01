T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'i protesto eden Kürtler açlık grevinde

Avrupa'nın birçok yerinde protesto yapan Kürtler, Kobanê'de IŞİD'e karşı mücadele eden Kürt güçlerine silah yardımı yapılmasını talep ediyor

01 Ekim 2014 14:22

Kürt diasporası, Suriye'de Irak ve Şam İslam Devleti IŞİD'e karşı savaşan Kürtlere destek olmak amacıyla dünyanın farklı yerlerinde protestolar ve açlık grevleri düzenliyor. Kürtler, "kuşatma altında olan Kobanê'nin IŞİD'in  tarafından ele geçirilmesi halinde orada katliam yapmasından korktuklarını" belirtirken, Kobanê'de savaşan güçler için silah yardımı talep ediyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Avrupa'nın birçok kentinde sokak protestoları yapan Kürtler, İngiltere'de ise Kürt güçlerine gelişmiş silahlar verilmesini talep ederek Downing Street'in kapılarına yakın bir yerde açlık grevi yapıyor.

 

IŞİD, 251 askeri öldürdüğü baskının fotoğraflarını yayınladı

 

29 arkadaşıyla birlikte Liverpool'dan Londra'ya gelen 22 yaşındaki Volkan Çelebi, the Guardian gazetesine, "İngiltere ve diğer Avrupa devletlerinden ağır silah ve tanksavar füzeleri talep ediyoruz. Sadece İngiltere'den değil. Buradayız ve istediğimiz alana dek de açlık grevine devam edeceğiz" diye konuştu.

Londra'da protesto gösterisi yapanlar arasında aralarında İngiltere'nin de bulunduğu birçok batı ülkesi tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen PKK sempatizanları da bulunuyor.

Suriye'deki Kürtleri temsil eden Kürt Demokratik Birliği partisi (PYD), "silah için yapılan çağrıların ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından geri çevrildiğini" söyleyip, "yardımı Türkiye'nin engellediği suçlamasında" bulunuyor.

ETİKETLER

kürtlersuriyekobaniışidavrupaingilteresilah yardımpkkpydkürt diasporası

İlgili Haberler

Kürtler IŞİD'e karşı birleşti

Kuzey Irak'ta Kürtlerle IŞİD militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Iraklı Kürtlere PKK ve PYD de destek veriyor.

ABD’nin IŞİD saldırısına Kürtler ne diyor?

IŞİD saldırısı altındaki Suriyeli Kürtler ABD'nin operasyonu hakkında konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24