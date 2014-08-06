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Dünya
Deutsche Welle

Kürtler IŞİD'e karşı birleşti

Kuzey Irak'ta Kürtlerle IŞİD militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Iraklı Kürtlere PKK ve PYD de destek veriyor.

06 Ağustos 2014 19:54


Kuzey Iraklı Kürtler, Suriyeli Kürtlerin PYD'si ve PKK'nın desteği ile Kuzey Irak'ta ilerlemeye başlayan IŞİD militanlarına karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çatışmaların Erbil'in 40 kilometre güneybatısında yoğunlaştığı bildiriliyor.

Musul'un kuzeyini ve doğusunu kontrol altına almaya çalıştıklarını belirten Kuzey Iraklı Kürt yetkililer, IŞİD'i geri püskürtmek için merkezi Irak hükümetine bağlı ordu birlikleri ile de işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Ele geçirdiği bölgelerde hilafet ilan ederek adını 'İslam Devleti' olarak değiştiren IŞİD örgütü, geçen haftadan beri Kuzey Irak'taki Kürt bölgelerinde ilerlemeye başlamıştı. Musul'un ardından Sincar ve Zumar gibi petrol zengini bölgeleri de kontrolü altına alan IŞİD, Yezidi nüfusun yaşadığı Şengal kentini de ele geçirmişti.

Yezidiler kaçıyor

Devam eden şiddet olayları nedeniyle Kuzey Irak'taki insani durum da kötüleşiyor. Yezidi bir milletvekilinin verdiği bilgilere göre, Şengal'de Müslümanlığa geçmek istemeyen 500 erkek IŞİD militanları tarafından öldürüldü.

IŞİD',n radikal uygulamaları nedeniyle çoğu Yezidi azınlıktan olmak üzere on binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 30 bin ailenin aç ve susuz dağlarda saklandığı, 70 çocuk ve 30 yaşlının da gıdasızlık yüzünden hayatını kaybettiği bildirildi. Dağlarda saklanan on binlerce kişiye ise şimdiye dek insani yardım ulaştırılamadı.

Başbakanlık kavgası

IŞİD, Irak'ta ilerlemeye devam ederken Bağdat'ta ise haftalardır başbakanlık kavgası yaşanıyor. 2006 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturan Nuri El Maliki'nin yeniden başbakan olma talebini Sünniler ve Kürtler karşı çıkıyor.

Şii olan Maliki, hükümette Şiilere ayrıcalık tanıdığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Ayrıca IŞİD'ın Irak'taki ilerleyişinden de Maliki sorumlu tutuluyor.

İran, Hristiyanları kabule hazır

Bu arada İran, IŞİD'tan kaçan Hristiyanları kabul etmek istiyor. İran'ın Bağdat'taki büyükelçisi Hasan Danayifer, İran'ın IŞİD'in şiddetinden kaçan Hristiyanları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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