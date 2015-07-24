'IŞİD'e yönelik her saldırıyı bize yapılmış sayarız' diyen Halis Bayancuk da gözaltına alındı

Sabah saatlerinde 16 ilde terör örgütlerine yönelik yapılan eşzamanlı operasyonlarda El Kaide yöneticisi olmakla suçlanan ve bir süre tutuklu kalan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk da gözaltına alındı. Ramazan'da IŞİD propagandasıyla bayram namazı kıldıran Bayuncuk, cihat çağrısı yapmış ve Türkiye'ye tehdit niteliğinde sözler söylemişti. Bayuncuk, "IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir, onlara yönelik her saldırıyı bize yapılmış sayarız" demişti.

İstanbul'da eşiyle birlikte gözaltına alınan Bayuncuk, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Ömerli Barajı'nda çekildiği tahmin edilen görüntüde demokrasiyi eleştiren Bayancuk, şeriat yönetimi istediklerini söylemiş ve Türk hükümetine yönelik eleştirilerde bulunup tehdit niteliğinde sözler söylemişti.

Bayancuk, "Müslümanların evlerini sabah 5’te basarsanız, mahremiyetini çiğnerseniz, sizi Allah’a şikayet ederiz. Aklınızı başınıza alın" demişti.

Halis Bayancuk'un bu konuşması "T.C. Rejiminin Başındakilere Bir Uyarı" başlığıyla etkinliği organize eden gruplar tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.