IŞİD'e giden patlayıcı fitillerini taşıyan kamyonu AKP brandasıyla kamufle etmek istemişler!

Akçakale’den Eylül 2015’te soğan kamuflajıyla yakalanan, bomba yapımında kullanılan infilaklı fitillerin ele geçirilmesi olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu sanık Doğan G., duruşmada, mühimmatın taşındığı TIR’ın AKP yardım malzemesi olan bir branda ile giydirilmek istendiği ileri sürdü. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 9 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi kabul eden Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iddianamede mühimmat yüklü TIR’a eskortluk yaptığı belirtilen araçta bulunan Doğan G. Isimli sanık 26 Aralık 2015’te hâkim karşısına çıktı. Doğan G. ifadesinde, sanıklardan Gökhan G.’nin ikiz kardeşi olduğunu belirterek, suç tarihinden önce sadece Gökhan isimli diğer sanığı tanıdığını, sanık Arif İzzet’i de suç tarihinden önce bir kez gördüğünü söyledi.

"Paramızı almaya gittik"

Kardeşi Gökhan G. ile araç kiralama firması işlettiklerini kaydeden Doğan G., olay günü Mehmet O. isimli şahsa Ankara plakalı aracı teslim etmek üzere Afyon’a gittiklerini söyledi. Afyon’a ulaştıklarında Dinar’da bir akaryakıt istasyonuna gittiklerini belirten Doğan G., oraya ulaştıklarında akaryakıt istasyonunda Nuri B., Mehmet O. sonradan ismini öğrendiği Yalçın Kaya, Bülent E. ismini bilmediğim ve sonra bir daha hiç görmediği sakallı bir şahıs olduğunu söyledi. Oraya gittiklerinde Mehmet O’ya telefon geldiğini belirten Doğan G., Mehmet O.’nun Nuri B.’den parasını almak için geldiğini, ancak parayı alamadığını, parayı Urfa’da alacağını bu nedenle kiraladığı aracın 2 bin 500 TL ücretini Urfa’da vereceğini belirttiğini söyledi. Getirdikleri Ankara plakalı araçla yola çıktıklarını aktaran Doğan G., “Kamyonda ise sarışın olan şoför Yalçın ve yanında da Bülent vardı. Biz araçla aramızdaki mesafeyi hiç dikkate almadan normal hız ile Urfa’ya geldik. Gişeleri geçtikten sonra bekledik. Kamyon gelince takip ettik. Akçakale ilçe sınırlarında kamyon durdu” dedi. Ardından yanlarına 63 plakalı Passat marka bir araç geldiğini belirten Doğan G., “Araçta ismini sonradan öğrendiğim Kadir isminde biri, ismini bilmediğim yabancı uyruklu bir şahıs vardı. Kadir ve yabancı uyruklu şahıs kamyona bindi. Üçüncü bir şahıs ise arabayı alıp ayrıldı. Bu kişiler kamyona binince ben nereye gittiklerini sordum. Bülent nereye gittiklerini bilmeyince Bülent ile beraber beyaz arabaya bindik” dedi.

Branda takacaklardı

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre Doğan G., “Aracın bagajından çıkardıkları örtüyle, TIR’ı AK Parti yardım malzemesi olan bir branda ile kaplamak istediler. Ben engel oldum, yırtmaya çalıştık. Ben Bülent ile birlikte brandanın bir kısmını parçaladım. Bülent’in de haberi yoktu, ancak şoförün haberi vardı. Şoför branda olayına hiç karışmadı. Beyaz arabadaki şahıs ile birlikte araca brandayı giydirip polis noktasından geçirip araçtaki malzemeleri kendi depolarına bırakıp geri kalan kısımını da polise yakalatarak AK Parti aleyhine propaganda için kullanacaklarını sanıyorum” iddiasını öne sürdü.

Daha sonra TIR’ın oradan ayrıldığını belirten Doğan G., “Ben brandayı parçalarken arabadaki silah çekti havaya doğru ateş etti. Önce Bülent kaçtı, sonra da ben kaçtım. O anda can havli ile kaçtım” dedi. Şoför Yalçın Kaya, yabancı uyruklu şahıs ve Kadir isimli şahsın TIR’la birlikte gittiklerini aktaran Doğan G., TIR’ın 15 dakika sonra yakalandığını Nuri B.’nin telefonuyla öğrendiklerini söyledi. Doğan G., kardeşi Gökhan’ın TIR’a branda çekilmesi, brandanın parçalanması veya silahla ateş edilmesi olayından araca benzin almak için petrol istasyonuna gittiği için haberi olmadığını savundu. Gökhan G. ise 23 Aralık 2015 tarihli duruşmadaki savunmasında AKP brandası giydirilmesi ve silah çekilmesi iddialarına ilişkin herhangi bir şey söylemedi.

"Eğer bilseydim engel olurdum"

Şoför Yalçın Kaya ile sevkıyat için irtibata geçtiği iddia edilen Arif İzzet S. isimli sanık ise, 3 Şubat 2016 tarihli duruşmada sanıklardan Mesut D., Bülent E. ve Nuri B.’yi tanıdığını ifade etti. Arif İzzet S., güneş enerjisi ve sinyal kesici işinde çalıştığını, bu yüzden bomba imalatında kullanılan infilaklı fitil hakkına bilgisi olduğunu ancak daha önce hiç görmediğini savundu. Sevkıyattan haberi olması durumunda engel olacağını ileri süren Arif İzzet S.’ye duruşmada şoför Yalçın Kaya’nın sevkıyat işi ile ilgili kendisi ile irtibata geçtiğine ilişkin ifadesi anımsatıldı. Arif İzzet S., Yalçın Kaya’yı aramadığını iddia etti.