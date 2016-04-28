Soğan kamuflajıyla IŞİD’e sevkiyat şüphelisi "Arkamızda devlet var" demiş

Geçen eylül ayında soğanla örtülerek IŞİD’e gönderildiği ortaya çıkan MİT TIR'larındaki mühimmatı taşıyan aracın şoförü Yalçın Kaya, emniyet ifadesinde, sevkiyatı organize eden şüphelilerin kendisine “Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var. Korkulacak bir şey yok. Şehitlerimiz için bu malzemeyi göndereceğiz’ dediler” dediğini öne sürdü. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre Kaya, mühimmat yüklenirken, 4 şüphelinin malzemenin Kilis’ten götürülmesi sırasında TIR’ların dikkat çekmesiyle yakalandığını, bu nedenle küçük aracın daha iyi olacağını konuştuklarını söyledi.

Kaya, organizasyonu sağlayan kişilerin kendisini istihbaratçı olarak tanıttığından bu işe girdiğini söyledi.

Cumhuriyet, geçen eylül ayında Şanlıurfa’da soğan kamuflajı ile IŞİD’e gönderilen bomba yapımında kullanılan infilaklı fitil sevkiyatı ile ilgili yeni detaylara ulaştı. Mühimmatın taşındığı aracın sürücüsü Yalçın Kaya, sevkiyat planlamasının yapıldığı Isparta’nın Gönen İlçesi İğdecik köyündeki çiftlik evinde yükün mahiyetini sorduğunda, “Bana ‘Malzeme saracağız. Bu malzemeyi Şanlıurfa’ya götüreceksin. Oradan bu malzeme IŞİD’e gidecek. Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var. Korkulacak bir şey yok. Şehitlerimiz için bu malzemeyi göndereceğiz’ dediler” diye konuştu. Yalçın Kaya, mühimmatın yüklenmesi sırasında şüphelilerden Bülent’e malzemenin faturasını ve izin belgesini sorduğunu, Bülent’in de kendisine, “Malzemenin izin belgesini, tezkeresini Mesut’un Evciler Jandarma Karakolu’ndan aldığını” söyledi. Kaya, Şanlıurfa’ya doğru yola çıktıklarında yolculuk esnasında yolda trafik uygulaması yapıldığı halde kendisine eşlik eden eskort araçtan dolayı durdurulmadığını da ifade ederek, “Devlet adına iş yaptığımız ve önümüzde eskort aracı bulunduğundan dolayı durdurulmadığımızı düşündüm” dedi.

"Ankara’dan gelecekler"

“Arkamızda devlet var, şehitlerimiz için yapılacak” denilince işi kabul ettiğini söyleyen Kaya, kendini Bülent olarak tanıtan şahsın arayarak kendisini Dinar’ın Denizli istikametindeki bir akaryakıt istasyonuna çağırdığını söyledi. Akaryakıt istasyonunda beklerken kamyon ile kuru soğan geldiğini ve yükleme yapıldığını belirtti. Ardından da Bülent isimli kişiyle Evciler beldesindeki bir depodan araca 270 adet koli yüklendiğini söyledi. Daha sonra ilk bekledikleri akaryakıt istasyonuna gittiklerini belirten Kaya, “Petrole plakasını hatırlayamadığım siyah renkli Volvo marka araç ile Mehmet ve Gökhan geldi. ‘Size bir eskort araç gelecek. Şanlıurfa’ya gidene kadar size eskortluk edecek. O gelince hareket edersiniz’ dediler” diye konuştu.

Kaya, “8 Eylül 2015 saat 04.00 sıralarında akaryakıt istasyonundan Gökhan ve Doğan’ın aracıyla eskort şeklinde Şanlıurfa’ya hareket ettik” dedi.

Kaya, malzemenin yüklendiği sırada, Nuri, Gökhan, Mehmet, Bülent, Gökhan ve Doğan isimli şüphelilerin malzemenin Kilis’ten IŞİD’e götürülmesi sırasında TIR’ların dikkat çekerek yakalandığını, bu nedenle küçük araçlar ile yine IŞİD’e gönderilmesinin daha iyi olacağını konuştuklarını duyduğunu söyledi.