IŞİD'e taşınan patlayıcılar soğanla kamufle edilmiş!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın IŞİD operasyonu kapsamında silah sağlama, örgüt üyeliği, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlamalarıyla 9 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame IŞİD’e soğan kamuflajıyla infilaklı fitil taşındığını ortaya çıkardı. İddianamede Arif İzzet isimli kişinin, şüphelilerden Yalçın’a yükün IŞİD’e gittiğini açıkça söylediği ifade edildi.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, 7 sayfalık iddianamede, 9 şüpheli hakkında silah sağlama, örgüt üyeliği, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarından işlem yapılması talep edildi. İddianamede, IŞİD’in kuruluş aşaması, amacı, örgüt lideri Bağdadi hakkındaki BM Güvenlik Konseyi kararı, IŞİD’in Türkiye’ye yönelik eylemleri ve ideolojisine uzun uzun yer verildi. İddianamede, şoförlük yapan tutuklu şüpheli Yalçın’ın şüpheli Arif İzzet ile bağlantı kurduğu, İzzet’in Yalçın’a Isparta’dan Şanlıurfa’ya bir yük olduğunu söyleyerek götürüp götüremeyeceğini sorduğu aktarıldı. Yalçın’ın yükü taşımayı kabul ettiğinin ifade edildiği iddianamede, 2 şüphelinin ardından Isparta’nın Gönen ilçesindeki İğdecik köyünde bulunan bir çiftlikte buluştukları belirtildi.

Binbaşı olarak tanıttı

Buluşmanın gerçekleştiği sırada 2 şüphelinin yanında kendisini binbaşı olarak tanıtan Nuri isimli şüphelinin de bulunduğundan bahsedilen iddianamede, Arif İzzet’in de burada Yalçın’a yükün mahiyetini söylediği ve IŞİD’e gittiğini açıkça söylediği, şüpheli Yalçın’ın da bu durumu kabullendiği vurgulandı. 4 Eylül 2015’te Yalçın’ı diğer şüpheli Bülent’in aradığına yer verilen iddianamede, Bülent’in Yalçın’a “Afyon Dinar’da malzeme saracağız. Malzeme Eskişehir’deki Solar fabrikasından kablo gelecek. Biz bunu saracağız. Sen yola çık. Dinar Denizli istikametindeki Alpet istasyonuna gel” dediği, Yalçın’ın da 7 Eylül’de belirtilen yere gittiği aktarıldı.

Bülent’in Yalçın’a diğer şüpheli Mesut’u kastederek, “Mesut Eskişehir’den malzemeyi getirecek. Biz de 1-2 saate kadar malzemeyi saracağız. Daha sonra bu malzemeyi yükledikten sonra Şanlıurfa’ya götüreceksin” dediği belirtildi. Bu sırada yanlarında Yalçın’ın Gökhan olarak bildiği diğer şüpheli Nuri’nin de bulunduğunun ifade edildiği iddianamede, araç istasyonda beklerken araca yüklenecek diğer malzemeyi saklamak amaçlı soğan yüklendiği aktarıldı. Soğan yükleme işi bittikten sonra aynı araçla Mesut’a ait olduğu belirtilen depoya gidildiğine yer verilen iddianamede, burada tutuklu diğer şüpheli Engin’in getirdiği soruşturmaya konu 6 bin 375 kg infilaklı fitillerin başka bir araçtan şüpheli Yalçın’a ait araca yüklendiği kaydedildi. Daha sonra şüpheli Bülent ile birlikte Mesut’a ait olduğu söylenen depodan ayrılıp tekrar ilk buluştukları Alpet istasyonuna gittikleri aktarıldı.

Eskort araçlar

Alpet isimli akaryakıt istasyonuna gittikten sonra burada yanlarına başka bir araçla Şanlıurfa’ya kadar eskortluk yapmak üzere diğer şüpheliler Gökhan ve Doğan’ın geldiği belirtilerek, eskort araçla Şanlıurfa’ya doğru hareket ettikleri ve Akçakale yolu üzerindeki bir petrol istasyonuna geldikleri ifade edildi. Burada şüpheli Bülent’in şüpheli şoför Yalçın’ın yanından indiği, diğer şüphelilerin de yanından ayrıldığı ve eskort araçtaki Doğan’ın Yalçın’a kendilerinin ayrılacağını ama birazdan yanına başka birinin bineceğini söylediği aktarıldı. Bu konuşmanın ardından başka bir aracın geldiği, bu aracın içinden tutuklu Halit Talip’in indiği ve tutuklu Yalçın’ın yanına binip hareket ettikleri, 8 Eylül 2015 günü saat 23.45 sıralarında da yakalandıkları anlatıldı. Savcılık iddianamede, yakalanamayan diğer şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesini talep etti. Hazırlanan 26 Ekim 2015 tarihli iddianame Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.