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Soğan yüklü TIR'da 5,5 ton patlayıcı bulundu

Gözaltına alınan iki kişinin herhangi bir örgüt bağlantıları olup olmadığının araştırılmaya devam edildiği belirtildi

10 Eylül 2015 00:12

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekiplerince yapılan operasyon sonucu soğan yüklü bir TIR'da 5,5 ton plastik patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince dün gece yapılan operasyonda, 32 DG ... plakalı bir TIR’ın içerisinde soğan çuvalları arasına gizlenmiş 5,5 ton patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.K ve H. T isimli şahısların herhangi bir örgüt bağlantıları olup olmadığının araştırılmaya devam edildiği belirtildi.

 

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