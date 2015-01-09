IŞİD'den peşmergelere kanlı saldırı: Biz kan seven milletiz, kanların en güzeli peşmerge kanıdır

IŞİD, Musul'a bağlı Şengal'deki peşmerge mevzilerine yönelik kanlı saldırısının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde bir terörist Barzani'ye, "Biz kan seven bir milletiz, bize kanların en güzeli peşmerge kanıdır" diye sesleniyor.

DHA’da yer alan habere göre, IŞİD, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladığı yeni görüntülerde Musul'a bağlı Şengal (Sincar) ilçesinde peşmerge mevzilerine düzenlediği saldırıları yayınladı.

“Aslanların Direnci” adlı görüntülerde, Peşmerge güçlerinin bulunduğu bölgeler IŞİD'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edildikten sonra katyuşa füzeleri, havan ve tank toplarıyla hedef alınıyor.

Görüntülerin devamında peşmerge mevzileri Suriyeli bir militan tarafından kullanılan bomba yüklü kamyonla hedef alınıyor. Peşmergelerin vurulmasını gören IŞİD militanları tekbir çığlıkları atarak seviniyor. Daha sonra zırhlı araçlarla patlama bölgesine ilerleyen IŞİD militanlarının Peşmerge üyeleriyle çatışmaya girdiği görünüyor. Çatışmalarda 4 Peşmerge hayatını kaybederken 3’ü de esir olarak IŞİD'in eline geçiyor.

Guantanamolu mahkûmlara olduğu gibi turuncu giysi giydirilen 3 Peşmerge üyesinin siyah forma içindeki gözleri dışında yüzleri tamamen maskeli IŞİD militanları tarafından başları kesiliyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye seslenen bir IŞİD militanı, “Ey Barzani biz kan seven bir milletiz, bize kanların en güzeli peşmerge kanıdır” dedikten sonra korkunç infazı gerçekleştiriyor.