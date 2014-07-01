IŞİD'den cihat çağrısı

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) lideri Ebubekir el Bağdadi, yayınlanan yeni bir ses kaydında, cihat çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ismini "İslam Devleti" olarak değiştiren ve El Bağdadi'yi de halife ilan eden örgütten yeni bir açıklama geldi.

Reuters'ın haberine göre, internette yayınlanan ses kaydında dünyadaki tüm Müslümanları "İslam Devleti"ne göç etmeye çağıran El Bağdadi, "İslam'in evine gelmek farzdır" dedi.

El Bağdadi ayrıca dünya genelindeki tüm Müslümanlara karşı yapılan yanlışların intikamının alınması için IŞİD militanlarına çağrıda bulundu.