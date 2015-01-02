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Yaşam

IŞİD'den annelere 'cihatçı çocuk yetiştirme rehberi'

İnternet sitelerinde yayımlanan 'Cihatta Kız Kardeşin Rolü' başlıklı kitapta, kadının oynayabileceği en önemli rolün cihatçı çocuk yetiştirmek olduğu belirtiliyor

02 Ocak 2015 16:00

IŞİD “cihat bebekleri” yetiştirmelerini sağlamak üzere anneler için "rehber kitap" çıkardı. Kitapta "cihatçı değerlerin çok erken yaşta verilmesi gerektiğinin" altı çizilirken, çocukların bebeklikten itibaren "ruhsal ve bedensel olarak güçlü yetiştirilmeleri" isteniyor. Bunun için annelerin gece İslamcı savaşçılara dair hikâyeler anlatması ve televizyonun tümüyle yasaklanması isteniyor. Tek izin verilen, cihat ruhunu güçlendireceği söylenen multimedya.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, internet sitelerinde yayımlanan “Cihatta Kız Kardeşin Rolü” başlıklı kitapta, kadının oynayabileceği “en önemli” rolün cihatçı çocuk yetiştirmek olduğu belirtilerek, “Başlamak için 7 yaşına gelmelerini beklemeyin, çok geç olabilir” deniliyor. Kitapta, çocukları “mücahit gibi olmaya” teşvik için, “askeri ve benzeri kitaplar (tercihen resimli), CD’ler, videolar, çocukla beraber internet sitelerinin ziyaret edilmesi ve diğer internet kaynakları” öneriliyor. Kitapta annelere “yapay düşman” ya da kum torbası vasıtasıyla çocuğun güçlendirilmesi, “öfkesinin kontrol edilip yönlendirilmesi” tavsiye ediliyor.

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