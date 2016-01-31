IŞİD ve yolsuzluk paneline "Erdoğan eleştirilebilir" yasağı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile Avukat Efkan Bolaç’ın Lüleburgaz’da gerçekleştireceği “IŞİD ve Yolsuzluk’ paneli güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Ali Şeker, konuya ilişkin “Bize gelen haberler yolsuzluk konusundan rahatsızlık duyulduğu ve bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir eleştiriyi doğurabileceğini düşündükleri için paneli iptal ettikleri” dedi.

BirGün’den Can Uğur’un haberine göre, CHP’li Ali Şeker yaşanan süreci şöyle özetledi: “CHP Lüleburgaz İlçe Örgütü tarafından yapılmak istenen panel için günler öncesinden Lüleburgaz Öğretmenevi’nde yer ayırtılırken konuyla ilgili bilgilendirme yazısı da Lüleburgaz Kaymakamlığı’na gönderildi. Kaymakamlık tarafından Emniyet’e gönderilen yazının ardından ise panelimizin iptal edildiği duyuruldu. Bize gelen haberler yolsuzluk konusundan rahatsızlık duyulduğu ve bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir eleştiriyi doğurabileceğini düşündükleri için paneli iptal ettikleri.”

"Bize böyle yapıyorlarsa…"

Panelin engellenmesinin ardından trafiğe kapalı sokakta konuşma yapmak isteyen CHP’lilere, trafiği engelledikleri gerekçesiyle izin verilmedi. Şeker, “Burada bize bir paneli dahi yaptırmayanların Doğu’da yurttaşlara neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyorum. İleri Demokrasi denilen şeyin ileri faşizm olduğunu bir kez daha gördük” sözleriyle duruma tepki gösterdi.