IŞİD ve PKK sınırda balonla izlenecek

TSK sınır güvenliğini artırmak amacıyla Güneydoğu’da çatışmaların devam ettiği PKK ve Suriye’den füze atan IŞİD için aldığı önlemlere ‘mini zeplin’i de ekledi. ASELSAN tarafından üretilen insansız balonlu gözetleme sistemlerinin, bin metre irtifaya kadar çıkabilme ve aldığı görüntüleri eş zamanlı olarak iletebilme yeteneğine sahip olduğu belirtildi.

Vatan'da yer alan habere göre, ASELSAN’ın 16 metre uzunluğunda, bin metre irtifaya çıkabilen insansız balonlu gözetleme sistemlerini test eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sistemi hudut karakollarının güvenliğinin sağlanmasında da kullanacak. Milli imkanlarla geliştirilen sistem, küçük birlik ve karakol gibi sabit tesislere, yakın emniyetle gözetleme ve erken ikaz olanağı sağlıyor. Balonla havadan gözetleme imkanı sunan sistemle hedef; istihbarat, erken uyarı, sınır güvenliğinin sağlanması.

Anında istasyonda

Su damlası ve küresel olarak sınıflandırılan iki farklı modele sahip sistem, görüntüleri gerçek zamanlı iletebiliyor. Gece ve gündüz görüş kameralarının da bulunduğu sistemle, bir bölge 360 derece açıyla görüntülenebiliyor. Yer destek teçhizatı ve demirleme istasyonundan gökyüzüne bırakılan insansız balonlu gözetleme sistemi 1000 metre irtifaya ulaşabiliyor. Kaydettiği görüntüleri anlık yer kontrol istasyonuna gönderen sistemin kontrolü yine buradan sağlanıyor. Sert rüzgarlara karşı koyabilen sistem, hafif silah atışlarından da etkilenmiyor.

400 saattir iş başında

16 metre uzunluğundaki balon 180 metreküp hacime sahip ve bin metre irtifaya çıkabiliyor. 35 metreküp hacimli alternatif küresel balon ise 500 metre irtifaya çıkıyor. Su damlası modelinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından birlik testleri yapılmaya başlandı. Geliştirme süreci devam eden sistemin özellikle sınır bölgesinde toplam 400 saat görev yaptığı ve test çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.