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Bilim / Teknoloji

Turkcell ve Aselsan’ın 5G işbirliği

İki şirket 5G konusunda uzun vadekli ortak çalışmalar yürütecek

06 Temmuz 2015 15:35

Turkcell ve Aselsan 5. nesil mobil iletişim teknolojileri (5G) konusunda ortak çalışmalar yürütmek için çerçeve metin imzaladı.

Reuters’in haberine göre; Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma kapsamında iki şirket, uzun vadeli bir işbirliği yürütmek ve geleceğin mobil teknolojilerini geliştirmek için ortak çalışmalar yapacak.

Açıklamaya göre, Turkcell ve Aselsan arasındaki işbirliği çerçeve metni kapsamında; Türkiye'nin 5G teknolojileri alanında tüketen değil üreten konumuna getirilmesine öncülük etmek, 5G kapsamında katma değerli teknolojileri belirleyerek yerel bir Ar-ge yol haritası oluşturmak, standartlara uygun şekilde geliştirilecek ürünlerle yerel ve uluslararası pazarlarda ticari başarıya ulaşmak, 5G ve ilgili teknolojilerde fikri mülkiyet hakları ve patent portföyünü geliştirmek, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim kapasitesini ve ihracatını arttırmaya katkı sağlamak bulunuyor.

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