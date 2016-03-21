IŞİD taraftarların arasına canlı bomba sokup, derbide katliam planlamış!

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin önce seyircisiz oynanmasına, ardından da ertelenmesine, terör örgütü IŞİD’in eylem tehdidi nedeniyle karar verildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, IŞİD’in Paris’te 7 noktada yaptığı terör eyleminin bir benzeri İstanbul’da deşifre edildi. Buna göre, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası stattan çıkacak taraftarlar arasında eş zamanlı kanlı eylem planı hazırlandı. İstihbarat ve terör birimlerince, terör örgütü IŞİD’in, taraftarların arasına militanlarını sokarak canlı bomba eylemi ve ardından silahlarla rastgele ateş açarak kaos yaratacak kanlı eylem planladığı ortaya konuldu.

Somut istihbarat üzerine derbiyle ilgili güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. IŞİD’in hedefinin İstanbul’da yapılması planlanan Nevruz kutlamalarına yönelik olduğu ancak bunların iptal edilmesiyle derbiyi hedef aldığı tespitlerine yer verildi. İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti terör ve istihbarat birimleri bu noktada değerlendirme toplantıları yaptı. Bu toplantıların ardından güvenlik gerekçesiyle maçın önce seyircisiz oynanmasına, sonra da ertelenmesine kararı verildi.

Plan 'Gaziantep Emiri'nden

IŞİD’in kanlı eylem planını devreye sokmak için Türkiye’ye 3 canlı bomba eylemcisi gönderdiği, İstanbul içerisindeki militanlarla birlikte bir çok noktada eş zamanlı terör saldırısı planladığı belirlendi. İstanbul’a yönelik kanlı eylem planını ise Ankara’da 102 kişinin hayatını kaybettiği tren garı saldırısının planlayıcısı olan sözde Gaziantep emiri olan “Ebu Ali” kod adlı Yunus Durmaz’ın yaptığı ortaya çıktı.

Ankara’daki saldırıdan aranan ve gıyabında tutuklama kararı verilen Durmaz’ın Suriye’den Türkiye’ye geçiş yaptığı, İstanbul’da olduğu da tespit edildi. Yapılan tüm aramalara rağmen İstanbul’da izine ulaşılamayan Durmaz ile birlikte tespit edilen diğer iki IŞİD militanları ise Hacı Ali Durmaz ve Savaş Yıldız...

Saldırı deşifre edilmişti

Durmaz’ın Gaziantep’teki evine yapılan baskında ele geçirilen dijital verilerde bir çok kanlı eylem planı da deşifre edilmişti. Antalya’da düzenlenen G20 Zirvesi ile 18 ilde 25 noktayı hedef alan saldırı planı ortaya çıkarılmıştı.

IŞİD’in Türkiye’ye yönelik kaos planı olduğu tespiti yapılan bilgilerde terör örgütünün Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, İskenderun ve Mersin’in de aralarında olduğu 19 ildeki 26 noktada yaptığı keşiflere ilişkin notların yer aldığı ortaya çıkmıştı.